수원시, 청년 대상 법률·노무·세무·부동산 분야 무료 상담소 운영

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 12월까지 19~39세 수원 거주 또는 활동 청년을 대상으로 '2026 새빛청년상담소'를 운영한다고 4일 밝혔다.
법률·노무·세무·부동산 4개 분야 전문가가 청년의 일상 속 고충과 권익 침해 문제를 무료로 상담해 준다.
직장 내 괴롭힘, 임금 체불, 전세 사기, 세금 문제 등 사회진입기 청년이 겪는 현실적인 어려움을 해결할 수 있도록 지원한다.
대면, 온라인 상담을 병행한다.
대면 상담은 수원청년포털에서 예약한 뒤 수원시청년지원센터에서 할 수 있다.
분야별 월 1회 운영하며 1인당 25분간 일대일 상담을 받을 수 있다.
온라인 상담은 수원청년포털 '상담 게시판'에 비공개 글로 신청하면 된다.
접수 후 7일 이내에 전문가가 답변한다.
수원시는 3일 수원시청년지원센터에서 상담위원 8명을 위촉했다.
김현수 수원시 제1부시장이 상담위원에게 위촉장을 수여했다.
김현수 제1부시장은 "청년들이 비용 부담 없이 전문가의 도움을 받아 시행착오를 줄이고, 안정적으로 사회에 정착하길 바란다"며 "앞으로도 청년 권익 보호와 실질적인 지원을 강화할 것"이라고 말했다.
