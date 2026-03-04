아워홈, 국산 콩 소비 확대 나선다…농식품부와 협력 강화

식량자급률 제고 목표…민관 협력 통한 소비 확산 추진
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 아워홈은 우리 농산물의 가치를 높이고 농업의 미래 성장에 기여하기 위해 농림축산식품부와 '국산 콩 소비 활성화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 4일 밝혔다. 협약식은 서울 마곡 아워홈 본사에서 진행됐으며 김태원 아워홈 대표이사와 전한영 농림축산식품부 대변인을 비롯한 관계자들이 참석했다.
이번 협약은 국산 콩 소비를 확대하고 홍보 협력을 강화해 식량자급률을 높이는 동시에 농업의 산업화와 경쟁력 강화에 기여하는 것을 목표로 한다. 정부와 기업이 협력해 국산 농산물 소비 기반을 확대하고 지속 가능한 농업 생태계를 조성하겠다는 취지다.
아워홈은 자사의 단체급식과 외식 사업, 식품 제조 역량을 활용해 국산 콩 소비 확대에 나선다. 국산 콩을 활용한 신규 메뉴를 개발해 전국 구내식당에 선보이고, HMR(가정간편식) 신제품 개발과 출시도 추진할 계획이다. 이를 통해 단체급식과 가정간편식 시장을 중심으로 국산 콩 활용도를 높인다는 전략이다.
이와 함께 양측은 국산 콩 소비 촉진을 위한 공동 캠페인도 진행할 예정이다. 아워홈 관계자는 "이번 협약을 계기로 국산 콩을 활용한 제품 개발과 캠페인을 통해 소비 확대에 실질적으로 기여하겠다"며 "앞으로도 우리 농산물의 산업적 가치 제고를 위해 적극 협력해 나가겠다"고 말했다.
