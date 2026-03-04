[부고] 김현영(NH투자증권 수원금융센터 WM1센터장 부친상)씨 부친상

▲김정씨 별세, 이은수씨 배우자상, 김현우(전 양구농협 하나로마트장)·현민(삼성복지재단 팀장)·현영(NH투자증권 수원금융센터 WM1센터장)씨 부친상, 박미정(양구 뚜레쥬르 사장)·김윤경(패션 디자이너)·최은영씨 시부상, 김남윤·고운·동윤·동비·세윤·도윤·서윤씨 조부상
=별세: 3일
=빈소: 양구군 장례식장 203호
=발인: 5일 오전 7시
=장지: 양구 봉안공원
=연락처: 033-480-2576
rkgml925@newspim.com
기사입력 :
최종수정 :
▲김정씨 별세, 이은수씨 배우자상, 김현우(전 양구농협 하나로마트장)·현민(삼성복지재단 팀장)·현영(NH투자증권 수원금융센터 WM1센터장)씨 부친상, 박미정(양구 뚜레쥬르 사장)·김윤경(패션 디자이너)·최은영씨 시부상, 김남윤·고운·동윤·동비·세윤·도윤·서윤씨 조부상
=별세: 3일
=빈소: 양구군 장례식장 203호
=발인: 5일 오전 7시
=장지: 양구 봉안공원
=연락처: 033-480-2576
rkgml925@newspim.com
S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적