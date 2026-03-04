뉴온, 3월 면역 수요 겨냥 '프렌치 이뮨 에키네시아 스틱' 프로모션

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 라이프케어 기업 뉴온이 3월 환절기 면역 관리 수요를 겨냥한 프로모션을 진행한다고 4일 밝혔다.
회사에 따르면 이날부터 오는 31일까지 '에키네시아로 면역력 회복!' 프로모션을 진행한다. 최근 독감 유행과 큰 일교차로 면역 관리 제품 수요가 증가하는 시점에 맞춘 시즌 전략이다.
이번 프로모션의 주력 제품은 '프렌치 이뮨 에키네시아 스틱'이다. 해당 제품은 지난 2024년 출시 이후 누적 182만포 이상 판매됐다. 국내 최초로 에키네시아추출물로 면역 기능 증진 기능성을 인정받았다.
특히 에키네시아추출물은 호흡기 감염 바이러스 억제 효능과 관련한 연구 결과가 국제 학술지에 게재된 바 있다. 회사는 프리미엄 원료 제조 공법을 적용해 원물 대비 평균 277% 고농축 설계를 구현했다.
또한 아연, 나이아신, 비타민 B군, 셀레늄 등을 포함한 8중 복합 기능성 설계를 통해 면역 관리 효능을 강화했다. 프로모션 기간 동안 특별 할인 혜택과 함께 전 상품 무료배송, 구매 적립, 사은품 증정 등 추가 혜택이 제공된다. 네이버 브랜드스토어 구매 고객을 대상으로 포토 및 동영상 리뷰 작성 시 추첨을 통해 5천원 포인트를 지급하는 이벤트도 진행한다.
뉴온 관계자는 "최근 독감 유행과 환절기 영향으로 면역 관리에 대한 관심이 증가하고 있다"며 "소비자들이 합리적인 조건으로 면역 관리를 할 수 있도록 이번 3월 프로모션을 기획했다"고 전했다. 이어 "시즌별 건강 고민에 맞춘 제품 전략과 프로모션을 통해 고객 접점을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.
