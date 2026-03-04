'K-고등교육' 글로벌 진출 본격화…베트남서 경북대 학위 취득

국립대 최초 한국형 고등교육 모델 수출
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부는 베트남 하노이 에프피티(FPT) 타워에서 경북대학교와 베트남 FPT대학교 간 프랜차이즈 운영 합의각서(MOA) 체결식에 참석한다고 5일 밝혔다.
이번 협약으로 양 기관은 하노이에 '케이엔유 베트남(KNU Vietnam)'을 설립해 올해 하반기부터 경북대 교육과정을 운영할 예정이다.
케이엔유 베트남 재학생은 한국에 오지 않고도 하노이에서 경북대와 동일한 교육과정을 이수하고 졸업 시 경북대 명의 학위를 취득하게 된다.
이에 따라 베트남은 자국 내에서 정보기술(IT) 인재를 양성하고 우리나라는 한국형 고등교육 모델의 해외 확산 기반을 확보하게 된다.
FPT는 소프트웨어, 통신, 교육을 주력으로 하는 베트남 최대 IT 기업으로 자체 대학을 운영하며 IT 인재 양성에 나서고 있다.
교육부는 그간 대학의 해외 진출을 지원하기 위해 사전 승인 중심이던 운영 체계를 대학 간 협약 기반 프랜차이즈 방식으로 개선하고 교육과정 구성과 수업 운영을 대학 자율에 맡기는 등 제도 정비를 진행해왔다.
이번 경북대–FPT대 협력은 이러한 제도 개선 이후 국립대학이 해외에서 본교 명의 대학을 설립해 학위를 수여하는 첫 사례다.
교육부는 이번 사례를 계기로 해외 진출 및 분교 설립 의지가 있는 대학을 대상으로 관련 법·제도 정비를 이어가고 현지 질 관리 체계를 강화해 한국 학위의 신뢰성과 경쟁력을 높인다는 방침이다.
최교진 교육부 장관은 "이번 국립대의 베트남 진출은 한국 고등교육 체계의 글로벌 확장이 본격화됐음을 알리는 전환점"이라며 "이를 선도 사례로 삼아 역량 있는 대학들이 해외 진출에 적극 도전할 수 있도록 제도적 기반을 더욱 강화하겠다"고 말했다.
