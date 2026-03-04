HSAD, AI 기반 대화형 소비자 조사 '서베이 에이전트' 출시

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = HSAD가 AI 기반 대화형 소비자 조사 솔루션 '서베이 에이전트(Survey Agent)'를 선보였다고 4일 밝혔다.
서베이 에이전트는 소비자 조사를 단순한 질문-응답 방식이 아닌, AI와의 1:1 대화를 통해 인식을 탐색하는 조사 에이전트다. AI가 응답자와 실시간으로 상호작용하며 인터뷰를 진행하고, 답변을 단순 집계하는 데 그치지 않고 그 속에 담긴 의미와 맥락까지 함께 분석하는 것이 특징이다.
그동안 마케팅 기획 과정에서 소비자 인식 검증을 위해 정성·정량 조사가 병행돼 왔다. 정성 조사는 깊이 있는 통찰을 확보할 수 있지만 조사 규모 확장에 어려움이 있었고, 정량 조사는 대규모 분석이 가능하지만 응답의 맥락과 감정까지 읽어 내기에는 한계가 있었다. 서베이 에이전트는 AI 기반 대화 구조를 통해 이 간극을 보완해, 정성의 깊이와 정량의 규모를 동시에 확보할 수 있도록 설계됐다.
설문 설계 단계부터 AI가 적용된다. 조사 목적과 확인하고자 하는 핵심 포인트를 입력하면 AI가 문항을 추천하며, 조사자가 직접 문항을 설계할 경우에는 AI 어시스턴트가 질문 순서와 구성에 대한 피드백을 제공한다. 설계가 완료되면 AI가 응답자와 1:1 대화를 진행하고, 수집된 답변에서 단순히 주요 키워드만 뽑아내는 것이 아니라, 말의 맥락과 감정까지 함께 분석해 정리한다. 이 과정에는 HSAD가 축적해온 소비자 분석 역량이 반영돼, 단순 데이터 집계를 넘어 소비자의 실제 생각과 감정을 전략적 인사이트로 연결하는 것이 특징이다.
조사 결과는 '결과 요약 대시보드'와 '서베이 인텔리전스' 기능을 통해 제공된다. 결과 요약 대시보드는 AI가 분석한 설문 결과를 도식과 그래프 형태로 시각화해 한눈에 파악할 수 있도록 구성됐다.
서베이 인텔리전스는 자연어 질문만으로 조사 데이터를 재분석하고 추가 탐색할 수 있는 기능이다. 연령대별 응답 경향 분석, 특정 문항에 대한 감성 분석, 광고 인사이트 도출 등 다양한 확장 분석이 가능하다.
HSAD는 앞서 광고·마케팅 업무에 특화된 '브랜드 에이전트'를 통해 AI 기반 마케팅 체계를 구축해왔다. 소비자와 AI의 대화 데이터를 정밀하게 분석해 소비자의 의도(Intent)를 구조화하고, 이를 전략 수립부터 크리에이티브 제작까지 연결하는 통합 시스템으로 구현했다.
이번 서베이 에이전트 출시는 기존 브랜드 에이전트로 구축한 AI 기반 마케팅 체계를 소비자 조사 단계로 확장한 것이다. 이를 통해 기획 이전의 '소비자 이해' 단계부터 실행까지 하나의 흐름으로 연결하는 구조를 완성했다.
HSAD 이성재 CSO는 "결국 마케팅의 출발점은 소비자에 대한 깊이 있는 이해"라며, "서베이 에이전트는 질문에 대한 소비자의 답변을 보다 정교하게 읽어내는 도구로, AI 중심으로 재편되는 마케팅 환경에서 브랜드의 의사결정을 한층 빠르게 지원할 것"이라고 밝혔다.
