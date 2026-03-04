방탄소년단, 정규 5집 트랙리스트 공개…타이틀곡은 '스윔'

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 트랙리스트가 공개됐다. 타이틀곡은 '스윔(SIWM)'이다.
방탄소년단은 4일 팀 공식 사회관게망서비스(SNS)에 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 트랙리스트를 게재했다. 앨범 로고와 빨간색 테이프 형태의 그래픽이 강렬한 인상을 남긴다.
신보에는 타이틀곡 '스윔'을 비롯해 '바디 투 바디(Body to Body)', '훌리건(Hooligan)', '에일리언스(Aliens)', 'FYA', '2.0', 'No. 29', '메리 고 라운드(Merry Go Round)', '노멀(NORMAL)', '라이크 애니멀스(Like Animals)', '데이 돈트 노우 바웃 어스(they don't know 'bout us)' 등 총 14곡이 실린다.
새 음반은 방탄소년단의 정체성과 지난 여정에서 쌓은 정서를 아우른다. 타이틀곡 '스윔'은 업비트한 얼터너티브 팝 장르 곡이다.
삶의 파도 속에서 멈추지 않고 계속 헤엄쳐 나아가는 자세를 노래한다. 밀려오는 흐름을 거스르기보다 자신만의 속도로 담담히 넘어가겠다는 의지를 '삶에 대한 사랑'으로 풀었다. RM이 작사 전반을 맡아 곡의 메시지에 진정성을 더했다.
방탄소년단은 지난해 여름 미국 로스앤젤레스에서 송라이팅 세션을 열고 음악을 작업했다. 미국 그래미 어워드 수상 이력의 디플로, 라이언 테더, 엘 긴초 등 스타 프로듀서들이 힘을 보태 완성도를 높였다.
방탄소년단은 3월 20일 오후 1시 '아리랑'을 발매한다. 다음 날인 21일에는 광화문 광장 일대에서 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'을 개최한다. 이 무대는 넷플릭스에서 생중계된다.
