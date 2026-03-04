원민경 성평등부 장관, 신학기 맞아 청소년방과후아카데미 현장 방문

급식 단가 인상·통학버스 확대 등 돌봄 제고 방안 점검
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 원민경 성평등가족부 장관은 5일 오후 서울시 도봉구에 위치한 서울 시립창동청소년센터 청소년방과후아카데미를 방문한다.
이번 방문은 신학기를 맞아 청소년방과후아카데미 프로그램에 직접 참관해 운영 현황을 살피고 현장에서 청소년들을 지도하는 종사자들을 격려하기 위해 마련됐다.
시립창동청소년센터 청소년방과후아카데미는 초등학교 5학년∼중학교 2학년 청소년을 대상으로 생성형 AI(인공지능) 활용 문화예술 활동 및 가드너 다중지능 기반의 진로 탐색 등 전문 체험활동과 지역사회와 연계한 1:1 학습 튜터링 등 방과 후 돌봄 서비스를 제공하고 있다.
특히 최근 디지털 환경 변화에 대응해 AI 음악 활동과 메이커 활동 등을 특성화 프로그램으로 운영하고 있다. 최신 디지털 기기를 갖춘 전용 놀이·체험 공간을 조성해 청소년의 디지털 역량 강화도 지원하고 있다.
성평등부는 전국 355개 청소년방과후아카데미의 운영 내실화를 통해 방과 후 돌봄이 필요한 청소년에게 보다 질 높은 서비스를 제공할 계획이다.
이를 위해 급식 단가를 지난해 5천 원에서 올해 6000원으로 인상해 균형 잡힌 식사를 지원한다. 통학버스 운영 기관도 261개소에서 277개소로 확대해 등·하원 편의를 높인다. 아울러 기업 사회공헌 활동 등 민간 자원과의 연계를 강화해 프로그램 다양화도 추진한다.
청소년방과후아카데미는 방과후 돌봄이 필요한 청소년(초등학교 4학년~중학교 3학년)은 누구나 무료로 이용할 수 있다. 돌봄에 어려움이 있는 청소년은 우선적으로 서비스를 제공받을 수 있다.
원 장관은 "방과후 시간에 경험하는 다양한 활동은 청소년이 자신의 진로와 삶을 설계하는 데 중요한 밑거름이 된다"며 "청소년방과후아카데미가 학부모에게는 신뢰를, 청소년에게는 즐거움과 성장을 주는 공간이 되도록 현장 중심 지원을 강화하겠다"라고 밝혔다.
