충북농기원, 국가 농업 R&D 예산 218억원 확보

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북농업기술원은 올해 국가 기관이 주관한 농업 분야 연구개발(R&D) 공모사업에서 84개 국책과제가 선정돼 총 218억 원 규모의 연구비를 확보했다고 4일 밝혔다.
충북농기원은 이번 성과로 전국 9개 광역지자체 중 2026년 국비 출연 R&D 과제 수 부문 1위, 확보액 부문 3위를 차지했다.
현재 심사가 진행 중인 추가 과제가 확정되면 국비 규모는 더 늘어날 전망이다.
세부 내용을 보면, 농촌진흥청의 '지역특화작목 연구개발 및 육성사업'에서 수박 스마트팜 핵심기술 개발 등 33개 과제를 따내 117억 원을 확보했다.
또한 과학기술정보통신부가 주관하는 '농업과학기술 연구개발사업'에서는 콩 작황 시험용 센싱 분석 기술, 원예작물 마이크로바이옴 자원은행 구축 등 51개 과제를 통해 101억 원이 배정됐다.
이 밖에 충북농기원은 기후에너지환경부 등과 함께 영농형 태양광 기반 탄소배출 제로 스마트팜 기술개발, AI 연계 농업 탄소저감 시스템 구축 등 14개 과제(38억 원 규모)를 추가 응모해 심사 결과를 기다리고 있다.
선정된 과제들은 향후 3~5년간 ▲기후변화 대응 연구 ▲빅데이터‧AI 기반 스마트농업 기술개발 ▲지역특화작목 육성 등에 투입된다. 도 농기원은 대학 및 유관기관과 협업을 강화해 연구 실용화와 현장 확산에 주력할 방침이다.
조은희 충북농업기술원장은 "직원들이 농가 현장의 애로사항을 해결하기 위해 적극적으로 연구에 임한 결과"라며 "지속적인 연구혁신으로 충북 농업의 경쟁력을 높이고 농가 소득 향상에 기여하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com