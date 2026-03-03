부산시, 5000억원 규모 거점기업 금융지원 본격 추진

이차보전율 2% 기업 부담 완화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 지역 중소기업 금융지원을 확대하고 성장 기업을 집중 육성하기 위한 민·관 협력체계를 구축했다.
시는 3일 오전 시청 국제의전실에서 '부산·영남권 거점기업 육성 지원'을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
협약식에는 박형준 시장을 비롯해 양재생 부산상공회의소 회장, 이상창 기술보증기금 상임이사, 채병호 신용보증기금 상임이사, 이호성 하나은행장, 지역 기업 대표 등이 참석했다.
이번 협약은 지역 중소기업의 자금난 해소와 성장 잠재력이 높은 기업의 체계적 육성을 목표로 마련됐다. 시와 부산상공회의소, 신용보증기금, 기술보증기금, 하나은행 등 5개 기관은 총 5천억 원 규모의 중소기업 정책자금을 공동 조성해 본격 지원한다.
시는 올해 이차보전율을 지난해 1.5%에서 2.0%로 상향해 기업 부담을 대폭 완화했다. 기업당 최대 30억 원까지 융자가 가능하며, 이차보전 한도는 8억 원으로 설정했다. 상환 조건은 3년 만기 기준 2년 거치 후 1년 분할상환 또는 3년 거치 후 일시상환 중 선택할 수 있도록 했다.
부산상의는 회원사 대상 금융지원 사업 안내와 추천을 맡고, 기술보증기금·신용보증기금은 출연금 기반의 신용보증을 제공한다. 하나은행은 특별출연과 우대금리를 통해 기업의 자금 확보를 지원한다.
시는 이번 협약을 계기로 금융·보증기관과의 연계를 강화하고, 기술력·성장성을 갖춘 유망기업을 발굴해 부산·영남권 거점기업으로 육성한다는 방침이다. 이를 통해 지역 산업 경쟁력을 높이고 투자 확대와 고용 창출로 이어지는 선순환 구조를 구축할 계획이다.
박형준 시장은 "지난해 부산 중소기업 수출이 역대 최고치인 84억4천만 달러를 기록하며 부산경제가 성장 흐름을 이어가고 있다"며 "이번 협약을 통해 금융지원이 지역 기업 현장으로 확산돼, 기업이 안심하고 투자할 수 있는 성장 환경을 만들겠다"고 말했다.
시는 지난해 2조330억 원 규모의 정책자금을 집행했으며, 올해는 추가경정예산을 통해 지원 규모를 더욱 확대할 예정이다.
