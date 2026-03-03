부산항만공사, AI·블록체인 환적모니터링 'Port-i' 전면 확대 적용

사용자 의견 반영 시스템 고도화
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산항만공사(BPA)는 자체 개발한 AI·블록체인 기반 환적모니터링시스템 'Port-i'를 3일부터 체인포털 가입자 전원으로 이용 대상을 확대 적용한다고 3일 밝혔다.
Port-i는 부산항 내 9개 컨테이너 터미널의 환적 상황을 실시간으로 연계·통합해 선박·선석·화물 처리 현황을 한눈에 볼 수 있는 지능형 시스템이다. 선박과 화물 모니터링, 이상 탐지, 터미널 간 선석 스케줄 통합 등 기능을 갖춰 부산항의 환적 경쟁력 강화에 기여하고 있다.
그간 이 시스템은 선사와 터미널운영사 등 항만 관계자에 한해 제공됐지만, 이번 확대 적용으로 부산항 이용자 누구나 체인포털을 통해 서비스를 이용할 수 있다. 가입 후 '환적모니터링(Port-i)' 메뉴를 선택하면 바로 접속 가능하다.
송상근 사장은 "Port-i는 현장 의견을 반영해 3년간 개발한 결과물"이라며 "이번 전면 확대를 통해 항만 이용자의 정보 접근성과 편의성이 한층 높아질 것으로 기대한다. 앞으로도 현장 중심의 고도화를 지속할 것"이라고 말했다.
