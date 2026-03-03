BNK부산은행, 급여이체 신규고객 대상 골드바 증정 이벤트

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행은 오는 5월31일까지 급여이체 신규고객을 대상으로 골드바 등 다양한 혜택을 제공하는 '2026년 새 출발! 부산은행으로 월급 받으면, 월금(金) 드려요!' 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다.
이 이벤트는 부산은행 계좌로 월 100만 원 이상 급여를 이체하고 '클릭하고 용돈받기' 서비스를 이용하는 신규 고객을 대상으로 한다. 다만 2025년 1월부터 2026년 2월까지 급여 입금 이력이 있는 고객은 제외된다.
부산은행은 추첨을 통해 월별 1명씩 총 3명에게 한국금거래소 골드바(3.75g)를 지급하고, 선착순 2026명에게는 스타벅스 모바일 커피 쿠폰을 제공한다.
응모는 부산은행 모바일뱅킹 앱 이벤트 페이지에서 가능하며, 경품 지급을 위해 금융정보 및 혜택 알림(SMS·PUSH) 수신 동의가 필요하다.
옥영수 개인고객부장은 "월급처럼 매월 혜택과 즐거움을 드리고자 이번 급여이체 신규 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 직장인 고객의 금융 편의성과 만족도를 높일 수 있는 다양한 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com