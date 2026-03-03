이상일 용인시장, '반도체 새만금 분산' 반복 주장에 "반도체산업 망치기" 비판

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시 이상일 시장이 3일 페이스북에 "전북지사 꿈꾸는 안호영 더불어민주당 의원의 용인 반도체 전북 이전 주장이 반도체산업을 망치는 노이즈 마케팅"이라며 강력 비판했다.
안 의원은 최근 출판기념회와 페이스북에서 "용인 반도체 새만금 분산 배치가 대통령의 지방주도형 성장 완성"이라 주장하며 "대통령과 함께 추진하겠다"고 밝혀 논란을 키웠다.
안호영 의원은 "현대차 새만금 투자가 수소·로봇 도시 출발점이라면 용인 반도체 분산이 지방성장 완성"이라며, 2월 27일 전북 타운홀 미팅에서 대통령이 송전탑·전력 문제를 언급한 점을 들어 "분산 해법, 지방선거 후 에너지 있는 곳으로 유도"라고 장담했다.
그는 "새만금이 로봇·AI 도시가 되려면 반도체까지 필요, 용인 생산라인 전북 이전 이뤄내겠다"고 강조했다.
이와 맞물려 오는 4일 서울 광화문광장에서 '용인 반도체 국가산단 재검토와 송전선로 건설 반대 전국행동(전국행동)'이 '3·4 궐기대회'를 연다.
100여 단체 결집체인 이 단체는 지산지소(地産地消) 원칙을 내세워 용인 첨단시스템반도체 국가산단과 반도체클러스터 송전 계획 전면 재검토를 촉구 중이다.
이상일 용인시장은 "송전 반대가 반도체 타이밍·속도를 놓쳐 산업 망치는 행위"라며 "일본 반도체 몰락 사례처럼 위험, 전국행동이 삼성·SK하이닉스 2단계 전력공급계획 발목 잡는다"고 지적했다. 그는 총리실 산하기구 사회대개혁위원회의 '송전망 원칙' 토론도 송전 반대 여론 조성으로 의심했다.
이 시장 측은 대통령에게 "용인 산단 2단계 전력공급계획(정부·한전·LH·삼성 합의)은 왜 기후에너지환경부 장관이 사인 안 하나, 안 의원 전북 이전 주장에 가만히 있나"고 직격했다.
이어 "송전 갈등 해결은 정부 책임, 용인 반도체 프로젝트 흔들림 방지하라"고 촉구하며 시민 경각심 호소했다.
