진주시, '위성 기반' 지반침하 모니터링 시민 안전 강화

시민 안전 스마트 행정 실현
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 위성 레이더 기술로 지반침하를 mm 단위로 탐지하는 행정 활용 플랫폼 개발 현황을 점검했다.
진주시는 3일 시청 3층 문화강좌실에서 '위성데이터 행정활용 플랫폼 개발' 사업 중간보고회를 개최했다고 밝혔다. 이번 보고회는 초소형 위성 기반 데이터를 행정에 적용하는 플랫폼 구축을 점검하고 재난 대응 방안을 논의하기 위해 마련됐다.
조규일 진주시장과 우주항공산업과·도로과·수도과·하수과 관계자, 국토안전관리원·한국전력공사·한국가스안전공사 등 유관기관이 참석했다. 경남테크노파크와 수행기업 ㈜메이사, 전문위원도 사업 경과를 공유하며 행정 적용 방안을 논의했다.
사업 핵심은 InSAR 위성 레이더 기술로 지반 미세 변위를 분석해 싱크홀 발생 지역을 사전 탐지하는 통합 모니터링 플랫폼 구축이다. 현재 위성데이터 분석 시각화와 사용자 환경 구성 등 기본 기능을 개발 중이다.
기존 진주 싱크홀 사례를 바탕으로 충무공동·상평동 등 거주·산업 밀집지역 시범 분석을 추진해 행정 활용성을 실증한다. 향후 지반침하 시계열 분석 고도화, 현장 검증, 부서 시스템 연계를 확대할 계획이다.
조 시장은 "우주산업을 행정에 접목해 시민 생명과 안전을 지키는 스마트 행정을 구현하겠다"며 "관계기관 협력을 강화해 단계적으로 추진하겠다"고 말했다.
진주시는 이번 사업으로 위성데이터 기반 과학적 행정을 마련하고 재난·안전 분야 혁신을 선도한다.
news2349@newspim.com