함양군, 자연휴양림 3곳 재개장…봄철 산림휴양 본격화

군민 대상 요금 할인 혜택 제공
[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군은 오는 18일부터 겨울철 시설 점검과 정비를 마친 대봉산·용추·산삼자연휴양림 등 관내 자연휴양림 3곳을 재개장한다고 3일 밝혔다.
이번 조치는 동절기 안전 점검과 객실·편의시설 정비를 완료한 데 따른 것으로, 군은 이용객에게 보다 안전하고 쾌적한 산림휴양 환경을 제공하기 위해 마련했다.
산삼자연휴양림은 전국 최초 반려견 전용 자연휴양림으로, 반려견 놀이터와 동반 산책로를 갖춘 차별화된 휴양 공간으로 자리 잡고 있다.
대봉산자연휴양림은 산림치유와 체류형 휴양이 가능한 시설을 갖췄고, 용추자연휴양림은 숲과 계곡이 어우러진 자연 친화적 환경으로 인기다.
예약은 산림청 산림휴양 통합 플랫폼 '숲나들e' 누리집을 통해 4일 오전 9시부터 선착순으로 접수한다. 이후 일반 예약은 이용일 기준 3주 전 수요일 오전 9시부터 가능하며, 산림 바우처 이용자와 경남도민, 함양군민은 매월 1~3일 우선 예약 신청이 가능하다.
함양군민, 다자녀가정, 취약계층 등은 현장 확인을 거쳐 이용 요금 30% 할인 혜택을 받을 수 있다.
군 관계자는 "재개장을 통해 보다 안전하고 쾌적한 산림휴양 서비스를 제공하겠다"며 "봄철 산불 예방과 안전 관리에 만전을 기해 방문객들이 안심하고 휴양림을 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
yun0114@newspim.com