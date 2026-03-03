韩国股市上演"黑色星期二" KOSPI指数暴跌7%收于5791点

纽斯频通讯社首尔3月3日电 中东局势持续升温，韩国综合股价指数（KOSPI）3日受外国投资者和机构大规模抛售影响，暴跌7%，指数跌破6000点收于5791.91点。

据韩国交易所3日发布的数据，当天KOSPI收于5791.91点，较前一交易日暴跌452.22点（7.24%）。外国投资者和机构分别净卖出5.1460万亿韩元和8911亿韩元，个人投资者净买入5.7976万亿韩元。

大部分市值排名靠前的股票表现疲软。三星电子（-9.88%）、SK海力士（-11.5%）、现代汽车（-11.72%）、三星电子优先股（-10.15%）、LG新能源（-7.96%）、三星生物制剂（-5.46%）、SK Square（-9.92%）、起亚（-11.29%）、斗山能源（-8.84%）等均下跌。韩华航空航天（19.83%）等部分军工、核电相关股表现强势。

韩国创业板指数（KOSDAQ）也同步下跌，收于1137.7点，较前一交易日下跌55.08点（4.62%）。外国投资者和机构分别净买入5843亿韩元和2192亿韩元，而个人投资者净卖出7575亿韩元。

分析认为，当天KOSPI指数暴跌主要受美以空袭伊朗引发的"中东地缘政治不确定性"扩大影响。黄金和白银等避险资产偏好情绪进一步加强。

另外，当天首尔外汇市场美元兑韩元汇率收于1466.1韩元，较前一交易日上涨26.4韩元。（完）

