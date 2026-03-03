"부족한 전문의로 운영 '난항'"...세종충남대병원, '소아응급진료' 축소

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 최근 전국적으로 소아 진료 인프라 축소와 전문의 부족 문제가 이어지는 가운데 세종 지역 대학병원에서도 전문의 충원 한계로 '야간진료' 축소가 불가피한 실정이다.
3일 세종시에 따르면 이달부터 세종충남대병원 소아전문응급의료센터 야간진료가 축소 운영된다.
세종충남대병원 소아전문응급센터는 지난해 시 재난기금 등을 지원받아 야간진료를 주 6회까지 단계적으로 확대해 왔으나 소아과 의사 부족에 따라 이달부터 축소 운영한다는 입장이다.
이에 따라 야간진료는 주 3회, 화·수·토요일과 이달 5일, 16일, 19일, 30일에 24시간 이뤄진다. 주간에는 기존대로 매일 오전 10시부터 오후 10시까지 진료받을 수 있다.
단 응급분만 또는 가정분만 신생아 및 심폐소생술이 필요한 환자는 운영일과 관계없이 매일 24시간 진료가 가능하다.
시는 비응급 환자, 경증환자는 지역응급의료기관인 엔케이세종병원과 달빛어린이병원의 야간진료 운영 시간을 활용하고 가까운 동네 병의원을 이용할 것을 당부했다.
지역응급의료기관인 엔케이세종병원 응급실은 24시간 정상 진료하며 달빛어린이병원은 평일 오전 8시부터 오후 11시까지 주말과 공휴일에는 오전 8시부터 오후 10시까지 진료가 가능하다. 문 여는 병의원 정보는 응급의료포털 또는 응급의료포털 앱을 통해 확인하면 된다.
김려수 세종시 보건복지국장은 "소아센터 응급의료 정상화를 위해 지속 노력하고 있으나 정상 운영에 어려움을 겪고 있다"며 "소아응급 전문의를 조속히 충원해 안정적인 진료를 제공할 수 있도록 세종충남대병원과 긴밀히 협력해 나가겠다"고 말했다.
