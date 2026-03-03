튜넥스, 신인의 패기로 강렬한 데뷔…"우리만의 음악 증명해 나갈 것"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 'IST엔터테인먼트'의 신인 보이그룹 튜넥스가 데뷔 앨범을 통해 자유롭고 담대한 신인의 패기를 담아냈다.

튜넥스가 3일 서울 광진구에 위치한 예스24라이브홀에서 첫 데뷔 앨범 '셋 바이 어스 온리(SET BY US ONLY)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "첫 미니앨범으로 데뷔를 하게 됐다. 멋있는 무대 만들어 나갈 것"이라고 밝혔다.

튜넥스는 IST엔터테인먼트의 신인 보이그룹으로 동규, 인후, 타이라, 성준, 제온, 시환, 아틱까지 7인조로 구성됐다. 타이틀곡 '내가 살아있다는 증거'는 멤버 동규·제온·시환이 작사에 참여했으며, 튜넥스의 정체성을 선명하게 보여주는 일렉트로닉 힙합 트랙이다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 7인조 보이그룹 튜넥스. [사진=IST엔터테인먼트] 2026.03.03 alice09@newspim.com

이날 동규는 "오래 꿈 꿔왔던 데뷔를 하게 돼 감격스럽다. 실감이 나질 않는다. 연습생 시절에 스스로를 이겨내기 위해 노력했는데 빛을 보게 된 오늘인 것 같다. 오늘이 시작이라고 생각하고 진정성 있는 무대 보여드릴 것"이라며 소감을 밝혔다.

인후는 "이 자리에 설 수 있어서 영광이고, 앞으로 더 열심히 성장할 것"이라고 강조했다. 성준은 "이 무대에 서기까지 정말 많은 시간이 있었다. 지금 굉장히 떨리면서 설렌다. 앞으로의 여정이 기대된다"고 덧붙였다.

제온은 "데뷔라는 꿈을 향해 열심히 달려왔는데, 이렇게 쇼케이스를 하게 되니까 이제야 실감이 난다. 연습생 생활을 하면서 흔들린 순간도 있었지만 좋은 멤버들과, 좋은 환경에서 할 수 있어서 팬들에게 보답하고 좋은 아티스트로 성장할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

인후는 타이틀곡에 대해 "정체성을 가장 선명하게 보여주는 일렉트릭 힙합 트랙이다. 자신만의 방식으로 살아있음을 외치겠다는 자신감이 담긴 노래"라고 설명했다.

동규는 "첫 데뷔앨범은 튜넥스만의 정서를 가득 담았다. 정해진 틀에서 벗어나 저희만의 생각을 넣으려고 노력했다. 작사나 안무 창작에도 많은 참여를 했기 때문에 다양한 부분에서 저희의 곡으로 승화시키기 위한 노력이 중점이 됐던 앨범"이라고 소개했다.

아틱은 미디어 쇼케이스에서 첫 타이틀곡 무대를 마친 후 "무대에 선 적은 있지만 저희 무대에 다 같이 설 수 있어서 행복하고 기쁘다"라며 소감을 전했다.

튜넥스는 정해진 틀에 머무르지 않고 경계를 넘나들며 스스로의 영역을 확장해 나간다는 의미를 담고 있다. 시환은 팀의 강점에 대해 "저희 팀은 동갑내기 6명과 막내 아틱으로 구성돼 있다. 다른 아이돌과 다르게 저희끼리 피드백을 주고 받으며 나오는 케미가 강점이라고 생각한다"고 답했다.

이어 인후는 "처음부터 하나의 틀이나 장르에 저희를 가두지 않았다는 것이 특징이라고 생각한다. 정해진 공식보다 변화와 도전을 망설이지 않는 그룹"이라고 부연했다. 또한 성준은 "음악적 스펙트럼을 넓혀 다채로운 튜넥스로 불리고 싶다. 앞으로도 새로운 모습과 진정성 있는 모습으로 꾸준히 성장해 나갈 것"이라고 강조했다.

동규는 "저희가 오랜시간 연습을 해 온 만큼, 주어진 안무를 최선을 다해서 한 것도 있지만 안무 창작도 많이 연습을 해왔다. 시선을 넓혀서 연습을 해오니까 튜넥스만의 강점이 생긴 것 같다"고 덧붙였다.

튜넥스는 데뷔곡 '내가 살아있다는 증거'를 통해 '나만의 방식으로 살아있음을 외치겠다'라는 메시지를 전한다. 데뷔부터 살아있음을 나타내는 경우가 이례적인 만큼, 이들에게 '살아있음'은 무엇인지에 대한 질문이 나왔다.

먼저 동규는 "저희로서의 생존은 저희가 누구인지 정확히 아는 것"이라며 "오랜 시간 연습을 해오고, '보이즈2플래닛'에 출연을 하면서 내가 누군지에 대한 고민을 많이 했다. 어떤 걸 잘하고 좋아하고, 부족하고, 채워야 하는지에 대한 고민을 하다 보니까 앞으로 튜넥스는 음악계에서 생존을 하고 싶다는 생각을 했다"고 답했다.

제온은 "오래 활동을 하면서 튜넥스가 세상이 요구하고 정의하는 기준에서 벗어나 음악적인 스펙트럼을 넓혀서 여러 분들에게 저희 음악과 꿈이 무엇인지 알려드리고 싶다. 나아가 좋은 영향을 드리고 싶다. 저희 음악을 계속해서 증명해 나가고 싶다"며 포부를 드러냈다.

끝으로 튜넥스는 "저희만의 색을 살린 음악과 무대로 멋진 활동 펼쳐 나갈 것"이라며 "많은 관심과 사랑 부탁드린다"고 강조했다.

이날 오후 6시에 발매되는 튜넥스의 데뷔 앨범 '셋 바이 어스 온리'에는 타이틀곡 '내가 살아있다는 증거'를 포함해 '100%', '옵세스드(Obsessed)', '트웬티 썸띵(Twenty Something)'까지 총 4곡이 수록됐다.

