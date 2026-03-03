김영환 지사 "하늘길·물의 권리·K-바이오스퀘어… 충북 3대 과제로"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 김영환 충북지사는 3일 "청주공항 민간 전용 활주로 확보, 물의 권리 회복, K-바이오스퀘어 조성 등 세 가지 길목을 지켜 '강한 충북'을 완성하자"고 강조했다.
김 지사는 이날 충북도청 문화홀에서 열린 직원 조회에서 "충북은 바다가 없다는 결핍을 대한민국의 중심이라는 축복으로 바꿔낸 곳"이라며 "이제 중심의 강점을 바탕으로 자립과 자강의 토대를 다져야 한다"고 말했다.
그는 첫째 과제로 청주공항 민간 전용 활주로 확보를 통해 '하늘길'을 넓히겠다고 밝혔다. 김 지사는 "정부 결정을 기다릴 것이 아니라 민간 투자 등 다양한 방안을 통해 우리 힘으로 확보해야 한다"며 "충북 100년 미래를 여는 관문이 될 것"이라고 강조했다.
두 번째 과제로 제시한 것은 '물의 권리' 회복이다. 그는 "충북은 수도권과 충청·전라권에 물을 공급하는 상수원의 보고이지만 정작 우리의 권리는 온전히 행사하지 못하고 있다"며 "물은 전략 자산이자 지역 경쟁력의 핵심"이라고 말했다. 이어 "우리의 물임에도 충분히 활용하지 못하는 현실을 바로잡아야 한다"며 "용담댐 등에서 합당한 권리와 이익을 찾는 것이 자강의 출발점"이라고 덧붙였다.
세 번째 축으로는 'K-바이오스퀘어'를 꼽았다. 김 지사는 "연구·생산·인재 양성이 선순환하는 바이오 산업 생태계를 완성해야 한다"며 "속도감 있고 과감한 실행력으로 눈에 보이는 성과를 만들어야 한다"고 주문했다. 그는 "앞으로 충북을 이끌어 갈 직원들이 세 개의 길목을 잘 지켜 '강한 충북'을 완성해 달라"고 당부했다.
한편 이날 직원 조회가 열린 도청 문화홀은 옛 충북도의회 본회의장을 리모델링한 300석 규모 공연장으로 정식 개관을 일주일 앞두고 직원들에게 먼저 공개됐다.
