세종시교육청, 올해 지방공무원 47명 선발한다

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 세종시교육청은 '2026년도 지방공무원 임용시험 시행계획'을 확정했다고 3일 밝혔다.
이번 신규 지방공무원 선발 인원은 9급 47명이다. 모집 직렬별로는 ▲교육행정 39명▲전산 1명▲사서 3명▲공업(전기) 1명▲식품위생 1명▲운전 2명이다.
특히 시교육청은 사회적 약자 공직 진출 기회를 확대하고 균형 있는 인사를 추진하기 위해 교육행정 직렬 39명 중 장애인 1명과 저소득층 1명은 일반 모집과 구분해 선발한다.
응시원서 접수는 다음달 13일 오전 9시부터 17일 오후 6시까지 진행되며 온라인교직원채용 홈페이지를 통한 인터넷 접수만 가능하다. 접수 기간 중에는 24시간 신청이 가능하지만 접수 마감일인 다음달 17일에는 오후 6시까지만 접수가 가능하다.
필기시험은 오는 6월 20일에 진행되며 시험 장소는 5월 29일 세종시교육청 홈페이지 임용정보를 통해 안내될 예정이다.
자세한 내용은 세종시교육청 홈페이지 고시·공고 및 인사혁신처 나라일터 모집 공고란을 통해 확인할 수 있다.
김현숙 세종시교육청 운영지원과장은 "기관 및 학교 신설에 따른 인력 수요와 예상 결원을 종합적으로 고려해 채용 규모를 확정했다"며 "세종교육의 미래를 함께 만들어 갈 전문성과 역량을 갖춘 우수한 인재들의 많은 지원을 바란다"고 말했다.
