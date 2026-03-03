전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.03 (화)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

박홍근 기획처 장관 후보자 첫 출근…'이혜훈 낙마' 후유증 넘을까

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

이혜훈 낙마 한 달 만에 인선 재정비
'4선 중진' 정치력 앞세워 리더십 복원
재경부와 역할 정리·재정 운영 조율 관건
재산 논란 비껴갈 듯…청문회 부담은 여전

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 초대 기획예산처 장관 후보자로 더불어민주당 4선 중진인 박홍근 의원이 지명되면서, 이혜훈 전 후보자 낙마로 흔들렸던 기획처 인선이 한 달여 만에 정상 궤도에 오를지 주목되고 있다.

이번 인선이 출범 초기부터 인사 리스크에 흔들렸던 기획처의 조직 안정성을 되찾고, 예산과 국가 전략을 아우르는 '재정 컨트롤타워' 위상을 세우는 분수령이 될 것이라는 전망이 나온다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 박홍근 기획예산처 장관 후보자가 3일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 2026.03.03 kunjoo@newspim.com

◆ 새 수장 후보에 박홍근…'이혜훈 낙마' 청문회 부담 여전

3일 정부에 따르면 이재명 대통령은 전날 박 후보자를 기획처 장관 후보자로 지명했다. 앞서 이 대통령은 이혜훈 전 후보자를 기획처 장관 후보자로 발탁했지만, 갑질·재산 등 의혹이 확산되자 지난 1월 25일 지명을 철회한 바 있다. 이후 약 한 달 만에 박 후보자를 새로운 인사 카드로 꺼내들었다.

박 후보자는 이날 서울 중구 예금보험공사에 임시 집무실을 꾸리고, 첫 출근길에 올랐다. 지원단과 함께 본격적인 국회 인사청문회 준비 절차에 돌입할 것으로 예상된다.

박 후보자에게 인선의 최대 관문인 인사청문회는 부담이 클 것으로 예상된다. 이 전 후보자가 각종 논란으로 낙마한 전례가 있는 만큼, 검증의 초점은 자연스럽게 자산 형성과 도덕성 문제에 먼저 맞춰질 가능성이 높다. 초대 장관 인선이 또 다시 흔들릴 경우 기획처 출범 동력 자체가 약화될 수 있다는 점도 부담으로 작용한다.

앞서 이 전 후보자는 과거 국회 인턴 직원에게 폭언과 갑질을 했다는 폭로가 나오면서 도덕성 논란의 중심에 섰다. 여기에 강남 '로또 아파트' 부정 청약 의혹과 영종도 토지 투기, 자녀 연세대 입학·병역 관련 특혜 의혹 등이 연이어 제기되며 여론의 뭇매를 맞았다. 이 전 후보자는 인사청문회 장에서 각종 의혹 등에 대한 입장을 밝혔지만 야당의 거센 포화에 맞닥뜨렸고, 결국 이 대통령은 지명을 거둬들였다.

기획처는 지난 1월 기획재정부 분리 이후 예산 편성과 중장기 국가전략 수립을 맡는 핵심 부처로 출범했지만, 초대 장관 인선부터 삐걱거리며 조직 안정성에 타격을 입었다. 조직 체계와 업무 범위가 완전히 자리 잡기도 전에 수장 공백이 발생하면서 내부 동력과 정책 추진 속도 모두 제약을 받았다는 평가가 나온다.

이번 박 후보자 지명은 이 같은 인사 공백을 하루빨리 봉합하려는 의도가 담겼다는 분석이다. 청와대는 박 후보자가 국회 예산결산특별위원장과 운영위원장 등을 역임한 4선 중진으로, 정치적 협상력과 예산 심의 경험을 두루 갖췄다는 점을 지명 배경으로 내세웠다.

특히 박 후보자는 2022년 대선 당시 이 대통령 캠프에서 비서실장을, 2025년 대선 승리 이후에는 국정기획위원회 기획분과위원장을 맡는 등 이 대통령과 밀접한 인연을 갖고 있다. 정치권 안팎에서는 대표적인 '친명계' 인물로 분류된다.

이재명 대통령이 26일 청와대에서 제25차 수석보좌관회의를 주재하고 있다. [사진=청와대]

다만 이 전 후보자의 사례처럼 재산을 둘러싼 의혹은 불거지지 않을 것으로 보인다. 앞서 박 후보자의 지난해 3월 정기 재산 신고 내역(2024년 말 기준)을 보면, 그는 본인·배우자·모친·장녀 명의를 합산해 총 6억305만원을 신고했다. 핵심 자산은 지역구인 서울 중랑구 신내2동에 배우자와 공동 명의로 보유한 소형 아파트로, 실거래가는 4억원대 수준이다.

재산 내역 중 아파트를 제외하면 모친 소유 전남 고흥군 단독주택(2260만원)과 중랑구 사무실 전세임차권(4000만원), 예금(2억2233만원) 등이 나머지를 채웠다. 주식·채권 등 증권은 신고 내역에 한 건도 없었다.

박 후보자는 최근 한국입법기자협회 기자간담회에서 자신의 아파트에 대해 "재작년 말에야 비로소 은행 대출을 모두 갚고, 집 지분을 100% 우리 것으로 만들었다"며 "이제야 아내와 지분을 절반씩 나눈 온전한 우리 집이 됐다"고 언급한 바 있다. 인사청문회의 단골 쟁점인 부동산 자산 논란만큼은 피해갈 것이라는 전망이 나오는 이유다.

◆ '확장 예산·구조조정' 병행 과제…재경부 역할 분담 주목

박 후보자 앞에는 만만찮은 숙제가 쌓여 있다. 올해 정부는 728조원 규모의 확장 예산을 편성했다. 이와 동시에 27조원에 달하는 지출 구조조정도 병행해야 한다. 총지출 규모를 키우면서도 비효율·중복 사업을 정리해야 하는 만큼, 부처 간 이해관계 조정과 정치적 설득이 필수 과제로 꼽힌다. 국회 예산 심의 과정에서 여야 합의를 끌어내지 못할 경우 정책 동력이 약화될 수 있다는 점에서, 여의도에서 다져온 박 후보자의 협상력이 시험대에 오르게 됐다.

중장기 과제도 산적해 있다. 기획처가 주도하는 초장기 국가발전전략 '비전 2050' 수립이 대표적이다. 인공지능(AI) 대전환과 산업 재편 등 구조적 변수를 반영해 국가 성장 경로를 재설계하겠다는 구상이지만, 전략 수립과 동시에 이를 뒷받침할 재정준칙 재정비 작업도 병행해야 한다. 국가채무 관리와 재정 건전성 기준을 어떻게 설정할지에 따라 향후 수십 년간 재정 운용 방향이 달라질 수 있다.

정부세종청사 기획예산처 전경[사진=뉴스핌DB]

여기에 공공기관 구조조정과 기금 제도 개편 등 굵직한 정책들이 줄줄이 대기 중이다. 출범 초기 인사 논란으로 정책 추진 속도가 주춤했던 상황에서, 초대 장관으로서 박 후보자가 조직 장악력을 얼마나 빠르게 회복하느냐가 관건으로 손꼽힌다.

재정경제부와의 역할 분담 문제도 여전히 현재 진행형이다. 기획재정부 분리 이후 '재경부-기획처' 양축 체제가 출범했지만, 예산 편성과 중장기 전략 기능의 경계가 완전히 정리됐다고 보기는 어렵다는 지적이 이어져 왔다. 특히 재경부가 추진하는 '2045 마스터플랜'과 기획처의 '비전 2050'은 모두 초장기 국가발전 청사진이라는 공통점을 갖고 있다. 성격상 유사한 전략이 병행 추진되면서 정책 방향의 중첩과 관가 내부 혼선 우려가 제기돼 왔다.

두 부처의 역할이 분명히 나뉘지 않으면 현장에서는 혼선이 반복될 수 있다. 비슷한 성격의 전략이 따로 움직이고, 예산 권한을 두고 줄다리기가 이어진다면 정책 추진은 자연히 지연될 가능성이 크다. 기획처 수장이 어떤 조율 방식을 택하느냐에 따라 정부 재정 운용의 속도와 효율이 달라질 수 있다는 분석이다.

◆ 3일 첫 출근길서 기획처 역할론 강조…"전략 기능 강화"

한편 박 후보자는 이날 첫 출근길에서 '전략 기능 강화' 등 기획처의 존재 이유를 분명히 하겠다는 메시지를 내세웠다. 그는 예보 출근길에서 도어스테핑(출근길 문답)을 갖고 "국가 대전환을 위한 전략 기능을 대폭 강화하겠다"며 "기획처 기능에서 가장 중심적인 것 중 하나가 바로 국가 전략의 새 설계다. 대한민국 미래 설계자의 역할을 충실히 하겠다"고 제시했다.

국정기획위 활동 경험도 언급했다. 박 후보자는 "국정기획위에 있으면서 기획처를 통해 (향후) 30년 대한민국을 내다보는 국가 미래 전략 기능의 중요성을 간파했다"며 "지금 이 시기를 놓쳐서는 안 된다는 절박한 마음을 안고 있다"고 강조했다.

재정 운용의 방향에 대해서는 적극성과 건전성을 동시에 강조했다. 그는 "현재 대한민국은 구조적 복합 위기 속에서도 이 대통령과 함께 국민 모두가 초혁신경제로 나아가고 있다"며 "이럴 때 재정의 적극적인 역할이 필요하다"고 말했다. 다만 "재정은 화수분이 아니다"며 "재정은 적재적소에 쓰여야 하고, 불요불급한 예산을 과감히 도려내 최대한 고효율을 창출해야 한다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 박홍근 기획예산처 장관 후보자가 3일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답변하고 있다. 2026.03.03 kunjoo@newspim.com

구조조정 의지도 분명히 했다. 박 후보자는 "과감한 구조조정을 통해 지방의 골목골목까지, 우리 삶 구석구석까지 따뜻하도록 재정의 마중물 역할에 최선을 다하고 싶다"고 밝혔다.

여야 협치의 필요성도 거듭 언급했다. 그는 '재정 민주주의'를 언급하며 "여야의 재정 협치가 중요하다"고 말했다. 이어 "입법부인 국회의 심사권이 무시되어서도 안 되는 것이고, 나아가서는 여당만의 주도적인 예산 처리도 안 될 것"이라며 "현장의 목소리를 바탕으로 국회의 충분한 심의를 거치면서 가장 적확한 재정이 투입될 수 있도록 하겠다"고 강조했다.

가장 시급한 경제 과제로는 '성장 동력 확충'을 꼽았다. 박 후보자는 "우리 경제의 규모를 어떻게 더 잘 키울 것이냐가 결국의 재정 건전성과 지속 가능성을 결정하는 기준이 되지 않겠냐"며 "(이를 위해) 초혁신 경제의 성장 동력 엔진을 제대로 만들어내야 한다"고 말했다.

◇ 박홍근 기획처 장관 후보자 프로필

▲1969년생 ▲전남 고흥 ▲순천효천고 ▲경희대 국문학과 ▲경희대 행정학 석사 ▲국회의원(제19대·20대·21대·22대) ▲국회 예산결산특별위원회 위원장 및 간사 ▲국정기획위원회 국정기획분과위원장 ▲더불어민주당 원내대표 ▲국회 재정경제기획위원회 위원

rang@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
지구촌 경제 숨통 '호르무즈 10km' [서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 호르무즈 해협 10km 남짓의 수로가 지구촌 경제의 숨통을 조이고 있다. 미국과 이란의 직접 충돌 이후 이란 혁명수비대가 호르무즈 해협을 통과하는 선박들을 불태운다는 협박을 거듭하는 상황. 160km 길이와 폭 30~50km의 호르무즈 해협에서 실제 항로는 10km 가량이지만 전세계 에너지 거래의 심장부다. 보도에 따르면 머스크와 CMA CGM 등 주요 컨테이너 선사와 탱커, 트레이딩 하우스들은 호르무즈 통항을 전면 중단한 채 우회 또는 대기 중이다. 유럽과 중국 쪽 해운 데이터에서도 3월2일(현지시각) 기준 상업 유조선 통과가 사실상 0에 가까운 것으로 확인된다. 사실상 민간 선박의 통행이 중단되면서 충격파가 지구촌 에너지와 물류 시스템에서 물가, 통화정책, 실물경제까지 덮칠 수 있다는 우려가 번진다. 일부 투자은행(IB)은 물가 급등과 경기 침체를 의미하는 스태그플레이션을 경고한다. 주요 외신에 따르면 호르무즈의 좁은 심해 수로를 통과하는 원유는 교역량의 4분의 1 이상이다. 액화천연가스(LNG) 물량도 전세계 해상 거래의 20%에 이른다. AI 도구를 이용해 미국 에너지정보청(EIA) 분석을 재가공해 보면, 호르무즈를 지나는 원유와 LNG의 80% 이상이 중국과 인도, 일본, 한국 등 네 개 국가로 전달된다. 에너지 흐름은 이미 급제동이 걸렸다. 미국 에너지정보청과 민간 데이터 업체 Kpler의 통계에 따르면 호르무즈를 거쳐 나가던 중동산 원유 가운데 상당 부분이 선적항에서부터 출항이 보류되거나 해협 인근에서 정박하는 실정이다. 호르무즈 해협과 중동 지역 [사진=미국 에너지부, 블룸버그] 걸프 산유국들은 수출항에서의 선적 일정을 조정하고 일부 물량을 내륙 파이프라인을 통해 홍해 또는 지중해 쪽으로 우회하는 방안을 검토하고 있지만 호르무즈를 완전히 대체하기에는 역부족이다. 이미 아시아 LNG 현물 가격을 나타내는 JKM 지수는 3월2일 15.068달러/MMBtu까지 상승하며 2025년 2월13일 이후 최고치를 찍었다. 국제 유가도 이번 사태 직전보다 20~30% 가량 뛴 상태다. 주요 투자은행(IB)은 단기적으로 브렌트유가 배럴당 90달러 선을 중심으로 변동할 것으로 보되, 호르무즈 봉쇄가 길어질 경우 120달러 선까지도 상단이 열려 있다고 경고한다. 단순한 리스크 프리미엄이 아니라 물리적 공급 차질에 따른 구조적 유가 상승이라는 설명이다. 중국과 유럽의 경기 둔화, 미국의 셰일 생산 여력, OPEC(석유수출국기구) 플러스(+)의 증산 여지를 감안한 다수의 시나리오에서도 호르무즈 봉쇄로 인해 당장 하루 2000만 배럴에 달하는 물량이 제때 시장에 도달하지 못하면 과거 걸프전 당시와 유사한 수준의 가격 충격이 재현될 수 있다는 전망이 나온다. 유가만의 문제가 아니다. 유조선과 LNG선, 컨테이너선이 호르무즈와 인근 해역을 기피하거나 우회하면서 해상 운임과 보험료가 동시에 치솟는 모양새다. 한 LNG 트레이딩 업체는 중동 항로의 워 리스크(war risk) 보험료가 화물 가치의 15~25% 수준으로 치솟았다고 전했고, 이로 인해 일부 선사는 차라리 선박을 놀리거나 다른 노선으로 돌리는 실정이라고 전했다. 중국 신화통신은 글로벌 선사들이 호르무즈와 페르시아만 항로를 피하기 위해 선박을 재배치하면서 해상운임과 보험료가 동시에 상승하고, 일부 화주들은 아예 신규 예약을 중단했다고 보도했다. 운임과 보험 쇼크는 곧바로 에너지 수입 가격과 전력 요금, 나아가 광범위한 물류비 상승으로 이어질 수 있다. 정유사와 발전사, 석유화학 기업의 원가가 이중으로 압박받게 되고, 여기에 컨테이너선과 벌크선까지 위험 해역을 피해 돌아가기 시작하면 중간재와 원자재, 곡물과 사료까지 운송 시간이 늘어나고 비용이 오른다. 호르무즈 해협의 폐쇄가 장기화되면 글로벌 공급망은 또 한 번 구조적인 병목을 겪을 전망이다. 가뜩이나 끈적끈적한 물가가 재차 급등할 수 있다는 우려가 나온다. 호르무즈 봉쇄로 유가가 배럴당 100달러를 넘어서는 수준으로 유지될 경우 미국과 유로존, 아시아 등 주요 수입국의 소비자물가지수가 수개월간 0.5~1.0%포인트의 상방 압력을 받을 수 있다는 시뮬레이션 결과가 여러 연구기관에서 제시된다. 유가가 배럴당 120달러를 넘고 상황이 장기화되는 경우에는 특히 에너지 집약도가 높은 신흥국과 유럽 일부 국가에서 물가와 성장률이 동시에 악화되는 스태그플레이션이 닥칠 수 있다는 경고다. AI 도구로 세계은행과 IMF, 민간 리서치기관의 모델을 종합하면 유가가 10달러 상승할 때마다 글로벌 경제 성장률은 0.1~0.2%포인트씩 떨어지고, 에너지 수입국의 경상수지와 재정 부담이 눈에 띄게 악화되는 것으로 확인된다. 유가 150달러 시나리오에 대한 스트레스 테스트에서는 일부 취약 신흥국에서 통화 가치 급락과 경상수지 위기가 동시에 발생할 수 있다는 결과도 제시됐다. 지금과 같이 전쟁과 제재, 수송 차질이 겹친 상황에서는 단순히 유가 상승분만이 아니라 LNG와 전력요금, 곡물과 비료, 운임비까지 연쇄적으로 튀어오를 수 있어 기존의 "유가 파급계수"보다 충격이 더 커질 수 있다는 점이 AI 기반 시뮬레이션에서 공통적으로 드러난다. 호르무즈 봉쇄가 장기화될 경우 아시아 제조 강국들의 심장부를 이루는 반도체와 석유화학, 철강, 조선, 자동차 산업이 동시에 압박을 받을 전망이다. 정유사와 발전사는 더 높은 가격에 원유와 LNG를 조달해야 하고, 이는 곧 전기 요금과 산업용 연료비 상승으로 이어질 수 있다. 석유 화학과 철강, 시멘트 등 에너지 소비가 높은 업종은 원재료와 연료 비용 상승과 동시에 해상 운임 상승까지 감내해야 한다. 자동차와 조선, 전자업체들은 중간재와 부품 공급 지연, 운송비 상승, 해외 수요 위축이라는 삼중고를 마주할 수 있다. 시장 전문가들은 10km 바닷길이 막히면서 에너지 공급과 해상 운임, 보험료와 전력 요금, 나아가 세계 각국의 물가와 성장률까지 동시에 흔들리는 '복합 쇼크'가 현실화되는 시나리오를 경고한다. shhwang@newspim.com 2026-03-03 13:17
사진
900만 울린 '왕사남 강가 포스터' [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 2026년 최고 흥행작에 등극한 영화 '왕과 사는 남자'가 900만 관객 돌파를 기념해 짙은 여운을 남기는 강가 포스터를 공개했다. '왕과 사는 남자'가 3일 900만 관객 돌파에 힘입어 강가 포스터를 공개했다. 영화 속 이홍위(박지훈)의 마지막과 함께 공개되는 장면 속 아련한 모습을 담아 깊은 울림을 전한다. 공개된 포스터는 왕위에서 쫓겨나 청령포로 유배된 이홍위가 강가에 홀로 앉아 쓸쓸히 물장난 치는 장면을 담았다. 흰색 도포를 입고 쪼그려 앉은 이홍위의 모습은 어린 나이에도 자유를 꿈꿨을 그의 심정을 짐작하게 해 먹먹한 감정을 자아낸다. [사진=(주)쇼박스]  특히, 엄흥도 역의 유해진과 이홍위 역의 박지훈이 포스터 속 장면에 대해 직접 소회를 밝힌 바 있어 관객들의 감정을 배가시킨다. 유해진은 "이홍위가 유배지 강가에서 물장난 쳤던 모습이 기억에 남고, 그때 엄흥도의 심정은 아들을 바라보는 심정이 아니었을까? 유배지가 아니라면 자유롭게 있을 나이인데, 너무 안쓰러웠다"라 말하며, 해당 장면에 대한 남다른 애정을 언급하기도 했다. 박지훈 또한 "강가에 쪼그리고 앉아 있는 장면은 해진 선배님의 제안으로 생긴 장면. 생각해 보니 친구들과 뛰어놀고 싶을 시기, 유배지에 와서 혼자 물장난을 치며 무슨 생각을 했을까? 그런 단종의 마음을 표현하려고 노력했다" 며, 해당 장면의 비하인드 스토리와 함께 이홍위의 복합적인 내면을 표현하고자 고심했던 과정을 밝혀 눈길을 모았다. 이처럼 배우들은 물론 900만 관객의 마음을 뒤흔든 강가 포스터는 '비운의 왕'이라는 단종의 단편적 이미지에서 벗어나 '인간 이홍위'에 집중한 '왕과 사는 남자'만의 서사를 선명하게 드러낸다. '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 담은 영화다. 모두가 알고 있는 역사 속 숨겨진 단종의 이야기로 900만 관객의 마음속에 묵직한 감동을 남기며 파죽지세의 흥행을 기록 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-03 08:11

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동