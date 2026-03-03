경남도, AI 크리에이터 100명 5년간 육성… 콘텐츠 혁신

지역문화 콘텐츠 글로벌 확산 추진
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 인공지능(AI) 기술을 활용한 지역 콘텐츠 산업 육성에 나선다.
도는 올해부터 5년간 매년 20명씩 AI 크리에이터 100명을 양성하는 'AI 크리에이터 100인 육성 사업'을 추진한다고 3일 밝혔다.
이번 사업은 기존 크리에이터 양성 교육과 달리 AI 심화교육, 콘텐츠 제작비 지원, 전문가 멘토링, 지역방송국 연계 유통을 패키지로 제공한다는 점에서 차별화된다. 방송통신위원회 산하 경남 시청자미디어센터에 위탁해 추진된다.
도는 3월 3일부터 24일까지 크리에이터 활동을 희망하는 도민 40명을 공개모집한다. 선발된 인원에게 AI 활용 기초교육(10차시)을 실시한 후, 우수 수료생 20명을 선발해 심화교육(10차시)과 콘텐츠 제작을 지원한다.
제작 지원은 1인당 3편, 편당 30만 원 규모다. 제작 콘텐츠 중 2편은 경남 관련 자유 주제, 1편은 지정과제로 제작된다. 2026년 지정과제는 '밀양아리랑'으로, 지역 고유 문화자산을 현대적으로 재해석해 국내외에 알릴 예정이다.
완성된 영상은 유튜브·인스타그램·틱톡 등 SNS를 통해 확산되며, 연말 심사를 거쳐 선정된 우수 콘텐츠는 지역 방송국과 연계해 송출된다. 2026년 우수 크리에이터 20명은 2027년에도 지역 영상콘텐츠 제작 지원을 받는다.
도는 5년간 100인의 지역 크리에이터 네트워크를 형성해 지속 활동이 가능한 창작 생태계를 단계적으로 조성할 방침이다. 사업의 원활한 추진을 위해 오는 9일 경남 시청자미디어센터에서 사업설명회를 개최한다.
