경기도교육청, 2026 제2~4회 지방공무원 임용시험 시행계획 공고

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청은 올해 경기미래교육을 이끌 신규 지방공무원 393명을 공개 선발하기로 했다. 이 내용은 도교육청이 12일 발표한 제2~4회 지방공무원 임용시험 시행계획에 포함됐다.
3일 도교육청에 따르면 교육청은 제1회 경력경쟁임용시험에서 22명(8급)을 선발하며 제2회 공개경쟁임용시험을 통해 357명(9급), 제3회 상업계고 우수인재 수습직원 선발시험으로 4명(9급), 제4회 기술계고 경력경쟁임용시험으로 10명(9급)을 뽑을 예정이다.
제2회 공개경쟁임용시험은 다음과 같이 진행된다. 교육행정 부문에서 277명(일반 239명, 장애인 30명, 저소득 8명), 전산 31명, 공업 16명(일반기계 5명, 일반전기 11명), 보건 3명, 식품위생 11명, 시설 18명(건축), 기록연구(연구사) 1명 등 총 357명을 선발할 계획이다.
응시원서 접수는 4월 13일부터 17일까지 5일간 진행되며 필기시험은 6월 20일 시행된다. 필기시험 합격자에 대해서는 인성 검사를 신설해 활용할 예정이다. 최종합격자는 9월 15일 발표된다.
제3회 상업계고 우수 인재 수습직원 선발시험에서는 4명의 수습직원을 뽑는다. 해당 시험은 관련 전문교과를 이수한 상업계고 졸업(예정)자를 대상으로 진행되며, 최종합격자는 2027년 중 6개월 수습 후 평가를 거쳐 임용될 예정이다.
응시원서 접수는 7월 27일부터 31일까지 이뤄지며 필기시험은 8월 29일 시행된다. 최종합격자는 12월 22일 발표될 계획이다.
제4회 기술계고 경력경쟁임용시험은 도내 기술계고 졸업(예정)자를 대상으로 진행된다. 총 10명이 9급 공무원으로 선발되며, 응시원서는 8월 24일부터 28일까지 접수된다. 필기시험은 10월 31일 시행되고 최종합격자는 12월 22일 발표된다.
이번 기술계고 경력경쟁임용시험에는 응시 요건으로 관련 전문교과 이수 요건이 신설돼 지원자들의 주의가 요구된다. 응시원서 접수는 도교육청의 온라인 채용 시스템을 통해 이뤄지며 더 자세한 시험 시행계획은 도교육청 누리집에서 확인할 수 있다.
