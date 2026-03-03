교육부, '공통 부모교육' 3월부터 연중 운영…전국 육아종합지원센터서 참여 가능

찾아가는 교육·온라인 교육 병행
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 중앙육아종합지원센터와 시도·시군구 육아종합지원센터와 협력해 '2026년 공통 부모교육 사업'을 상시 운영한다고 3일 밝혔다.
육아종합지원센터는 영유아보육법 제7조에 따라 교육부 장관과 지방자치단체장이 설치·운영하는 기관으로, 전국 140개소가 운영 중이다. 2025년 기준 중앙육아종합지원센터 1개소, 시·도 육아종합지원센터 18개소, 시·군·구 육아종합지원센터 121개소가 있다.
이들 센터는 어린이집 컨설팅과 보육교직원 교육, 부모교육, 도서·장난감 대여, 시간제 보육 등 가정양육 지원 기능을 맡고 있다. 특히 매년 예비 부모와 영유아 보호자를 대상으로 부모교육을 주요 사업 중 하나로 운영해왔다.
교육부와 중앙육아종합지원센터는 지역 간 격차 없는 부모교육 운영을 위해 공통 부모교육과정 개발, 강사 양성, 교육자료 개발·보급 등을 추진하고 있다. 시도·시군구 육아종합지원센터는 이를 바탕으로 지역 여건과 특성을 반영한 교육을 운영한다.
공통 부모교육은 ▲건강한 부모 역할 지원 ▲건강한 부모·자녀 체험활동 ▲부모 역할의 어려움 등 3개 주제로 나뉘며, 총 12개 교육과정으로 구성된다.
건강한 부모 역할 지원 분야에는 포괄적 양육정보 안내, 부모의 긍정적 자아존중감, 자녀와의 대화법, 가족에 대한 인식과 협력, 이웃에 대한 인식과 공동체 생활, 안전하고 건강한 우리 집, 양육태도 바로보기, 자녀권리존중, 아동학대 예방, 영유아 기질 이해 등이 포함된다. 이 가운데 일부 과정은 온라인으로도 수강할 수 있다.
이와 함께 부모·자녀가 함께 참여하는 체험활동 프로그램과 양육 스트레스 관리 교육도 마련된다. 교육은 보호자가 육아종합지원센터를 직접 방문해 참여하는 방식 외에 어린이집·유치원·직장으로 찾아가는 형태로도 운영된다. 직접 참여가 어려운 보호자를 위해 온라인 교육도 병행한다.
교육 참여를 원하는 보호자는 중앙육아종합지원센터 누리집 또는 각 시도·시군구 육아종합지원센터 누리집, 전화, 방문 접수를 통해 신청할 수 있다. 다만 교육 일정과 참여 인원, 운영 시간 등은 지역별 여건에 따라 다르게 운영된다.
지난해 교육 참여자들은 양육 고민에 대한 공감과 위로를 얻고 실제 양육 사례를 통해 부모로서 자신을 돌아보는 데 도움이 됐다고 평가했다. 참여자들은 "함께 소통하고 배울 수 있는 기회였다", "육아 방법과 더불어 나 자신을 알아갈 수 있는 기회였다", "양육 스트레스 관리 교육이 위로가 됐다"는 등의 소감을 남겼다.
강민규 교육부 영유아정책국장은 "육아종합지원센터에서 운영 중인 부모교육은 단순한 정보 전달을 넘어 보호자가 양육의 주체로 자신감을 가질 수 있도록 지원하고 건강한 양육 환경을 조성하기 위한 것"이라며 "앞으로도 시도 및 시군구와 협력해 육아종합지원센터에서 양질의 부모교육이 안정적으로 운영될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
