충북교육청, 3조8009억원 규모 제1회 추경 편성

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =충북교육청은 2026년도 본예산 3조6155억 원보다 1854억 원(5.1%) 늘어난 3조8009억 원 규모의 제1회 추경안을 을 편성해 충북도의회에 제출했다고 3일 밝혔다.
도교육청은 이번 추경이 정책사업 확대 중심이 아닌 본예산 편성 당시 충분히 반영하지 못한 인건비와 학교운영기본경비 등 필수·의무지출 소요액을 안정적으로 확보하는 데 중점을 뒀다고 설명했다.
특히 예측 가능한 세입 재원을 선제적으로 투입한 '재정위기 대응형 조기 추경'이라는 점에서 의미가 있다고 강조했다.
세입예산은 ▲지방교육재정교부금 확정 교부분 866억 원 ▲지자체 이전수입 171억 원 ▲기부금 등 기타 이전수입 12억 원 ▲자체수입 2억 원 ▲전년도 이월금 등 기타 353억 원 ▲기금 전입금 450억 원 등 총 1854억 원으로 편성됐다.
세출예산은 인건비와 학교운영 기본경비 등 핵심필수경비를 우선 반영했다.
주요 항목은 ▲공무원·교육공무직원 인건비 391억 원 ▲공립학교 운영기본경비 및 사립학교 재정결함지원 615억 원 ▲학교 신설 시설비·급식기구비 267억 원 ▲특수학급 신·증설 및 학급 증설 지원비 8억 원 등이다.
특히 학교운영기본경비는 2027년 1~2월분까지 포함해 편성, 학교 현장의 재정운영 불확실성을 최소화했다고 도교육청은 설명했다.
또 ▲식품비 도 단위 최고 단가를 적용한 무상급식비 41억 원 ▲급식종사자 폐암검진 흉부 CT 검사 희망자 전원 반영을 위한 1억5천만 원 등 학생 건강과 급식종사자 안전 예산도 확대 편성됐다.
이밖에 2027년 3월 개교 예정인 부윤2초(가칭) 외 2개교의 시설비 256억 원과 급식기구비 11억 원을 반영하고, AI 디지털 활용 선도학교 운영 등 특별교부금 교부사업도 포함됐다.
교육자산 확충과 장기적 재정 효율성 향상을 위해 충청북도교육문화원 부지 매입비 250억 원을 예산에 반영했다.
윤건영 교육감은 "이번 추경은 필수·의무사업의 부족분을 먼저 확보하고, 학생과 교직원의 건강과 안전을 최우선으로 고려했다"며 "학교 현장의 기본 운영과 교육활동이 차질 없이 이루어지도록 책임 있게 재정을 운용하겠다"고 말했다.
이번 추가경정 예산안은 충청북도의회 심의를 거쳐 오는 3월 20일 확정될 예정이다.
