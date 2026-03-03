한진관광, 대한항공 전세기로 남프랑스 여행 상품 출시

고흐·피카소·샤갈 등 전설적인 예술가들이 사랑했던 도시 방문

대한항공 마르세유 직항 전세기…9월 네 차례 한정 운항

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 빈센트 반 고흐의 강렬한 붓 터치, 파블로 피카소의 파격적인 시선, 그리고 폴 세잔이 집착했던 빛의 변주까지. 전설이라 불리는 예술가들이 생의 마지막까지 놓지 못하고 화폭에 눌러 담았던 풍경이 있다. 골목마다 쏟아지는 따뜻한 햇살이 오래된 돌담에 부딪혀 보석처럼 산산조각 나는 곳, 바로 남프랑스다.

[사진=한진관광 제공]

한진관광이 예술보다 더 예술 같은 남프랑스로 향하는 대한항공 전세기 여행 상품을 출시해 기대를 모은다. 남프랑스는 떠오르는 트렌디한 여행지로, 뻔한 파리 중심의 루트에서 벗어나 지중해의 푸른 여유와 중세의 고즈넉함을 동시에 거머쥘 수 있다. 따뜻한 지중해의 햇살과 향기, 그리고 시간의 흐름이 느껴지는 고성은 남프랑스를 가장 매력적인 여행지로 만들어준다.

이번 남프랑스 여행은 9월 2일, 9일, 16일, 23일로 단 4회 출발한다. 한진관광은 또한 대한항공 마르세유 직항 전세기로 피로를 최소화하고 최선의 동선을 이동해 현지 체류 시간을 더욱 넓혔다. 숙소 퀄리티도 놓치지 않았다. 여행객들은 전 일정 동안 지역별로 엄선된 4~5성급 특급 호텔에 머물며, 예술가들이 누렸던 그 여유로운 공기를 온전히 누릴 수 있다.

-빈센트 반 고흐의 흔적이 남아 있는 곳, 생 레미 드 프로방스와 아를

생 레미 드 프로방스는 고흐의 가장 고독하면서도 치열했던 예술혼이 머문 장소다. 그가 1년간 요양하며 마음을 달랬던 '생 폴 드 모솔 수도원'은 지금도 정적 속에 평화를 간직하고 있다. 불후의 명작 '별이 빛나는 밤'과 '꽃피는 아몬드 나무'가 탄생한 곳이 바로 여기다. 고흐가 실제로 머물렀던 소박한 침실에 들어서는 순간, 시대를 앞서간 천재 화가의 숨소리가 들리는 듯한 묘한 전율이 느껴진다.

이어지는 아를은 고흐가 가장 뜨겁게 사랑했던 도시다. 그는 이곳에서 '해바라기', '아를의 여인' 등 무려 200여 점의 작품들을 쏟아냈다. 노란 차양이 반기는 '고흐 카페' 앞에 서면 19세기의 밤거리를 걷는 착각에 빠지기 쉽상이다. 고흐가 귀를 자르고 치료받았던 '에스파스 반 고흐'는 물론, 로마 시대의 웅장함을 간직한 원형 경기장까지 볼거리도 풍성하다.

-폴 세잔의 고향이자 평생 사랑에 빠졌던, 엑상 프로방스

엑상 프로방스는 '현대 미술의 아버지' 폴 세잔의 영혼이 깃든 고향이다. 발길 닿는 곳마다 솟구치는 분수와 햇살을 머금은 황금빛 돌길은 세잔이 매일같이 거닐던 산책로였다. 플라타너스 가로수가 터널을 이루는 '미라보 거리'의 청량한 공기를 마시고, 정교한 외관이 압권인 '소뵈르 성당'을 마주하면 왜 세잔이 평생 이곳을 떠나지 못하고 빛을 탐구했는지 단번에 이해하게 된다.

-샤갈이 예술혼을 불태웠던, 생 폴 드 방스와 니스

중세의 성벽이 마치 보석함처럼 마을을 감싸고 있는 생 폴 드 방스는 '색채의 마술사' 마르크 샤갈이 말년을 보낸 안식처다. 그가 잠든 고요한 묘지와 갤러리가 줄지어 선 '그랑 거리'를 걷다 보면, 골목마다 숨어 있는 화가들의 아틀리에가 발길을 붙잡는다.

바다와 육지가 황홀하게 맞닿은 니스는 남프랑스 여행의 정점이다. 지중해의 에메랄드빛 바다와 구시가지의 붉은 지붕이 이루는 대비는 비현실적이기까지 하다. 이곳에는 샤갈의 종교적 영감이 집약된 '마르크 샤갈 미술관'이 있으며, 5km에 달하는 해안 산책로 '프롬나드 데 장글레'를 걸으며 마시는 지중해 바람은 그 자체로 힐링이 된다.

-피카소가 그림을 남긴 도시, 앙티브

앙티브는 활기찬 항구 도시로, 중세 마을의 전경이 아름답게 보존되어 있는 곳이다. 백미는 단연 해안가 성벽 위에 자리 잡은 '피카소 미술관'이다. 피카소는 앙티브의 찬란한 빛에 매료되어 이곳에서 독창적인 작품들을 그려냈고, 직접 미술관 설립을 제안하기도 했다. 성벽 너머 새파란 지중해 물결과 거장의 파격적인 그림이 교차하는 순간, 앙티브는 잊을 수 없는 기억으로 각인된다.

이 밖에도 절벽 위 신비로운 마을 '에즈', 중세의 흔적을 품은 '아비뇽' 등 남프랑스는 닿는 곳마다 영화의 한 장면이다. 한진관광 관계자는 "남프랑스는 거장들이 영감을 받을 수밖에 없었던 눈부신 풍경이 가득한 곳"이라며, "낭만 가득한 남프랑스 거리를 꼭 한 번 거닐어보시길 바란다"고 전했다.

한편 한진관광은 이번 여정 외에도 코카서스 가을 전세기 여행 등 다채로운 유럽 전세기 상품을 운영 중이며, 전 상품별 여행지와 호텔이 상이할 수 있으니 관련 정보는 한진관광 공식 홈페이지 또는 대표 전화를 통해 확인할 수 있다.

