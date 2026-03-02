김태균 전남도의장 "주청사 논의 4자 협의체 즉각 구성해야"

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도의회 김태균 의장(더불어민주당·광양)은 국회 본회의에서 '전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법'이 통과된 데 대해 "40여 년 만에 두 지역이 하나로 나아가는 출발점이 열렸다"며 환영의 뜻을 2일 밝혔다.
김태균 의장은 "철강·석유화학 등 기존 산업과 2차전지·AI·반도체 등 첨단산업을 중심으로 전남과 광주가 수도권을 넘어 국가 핵심 성장축으로 도약할 것"이라며 "정부의 지방 주도 성장 기조에 부응해 국가균형발전의 주역으로 거듭날 것"이라고 강조했다.
그는 다만 특별법 통과가 통합의 완성을 의미하지 않는다고 지적하며 "주청사 및 통합의회 소재지 명시, 통합국립의과대학 신설, 농어촌 기본소득 우선 지원, 자치입법권 강화, 국세 지원 기준 명확화 등이 후속 과정에서 반드시 보완돼야 할 핵심 과제"라고 밝혔다.
특히 그는 주청사와 행정조직·인사·예산을 포함한 행정체계 설계는 "상징이나 위치 문제가 아닌 권한 배분과 기능 체계를 좌우하는 핵심 사안"이라며 "명확한 기준 없이 '통합 이후 조례로 정한다'는 식으로 미룰 경우, 7월 1일 출범 시 혼란과 갈등이 불가피하다"고 우려했다.
김 의장은 이를 해결하기 위한 방안으로 전남도지사·전남도의회의장·광주시장·광주시의회의장이 참여하는 '4자 협의체' 즉각 구성을 제안하며 "충분한 공론과 숙의를 통해 도민에게 투명하게 공개하고, 구체적 실행계획으로 확정해 통합특별시 출범에 차질이 없어야 한다"고 밝혔다.
