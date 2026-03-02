국힘 "민주당, TK 통합 발목잡기…지역차별 멈추고 즉각 처리"

박성훈 "500만 시·도민 미래 정쟁 제물 삼아"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘이 더불어민주당을 향해 TK(대구·경북) 행정통합 특별법 처리를 가로막는 것은 다수 의석을 앞세운 노골적 지역차별이라며 즉각 처리를 촉구했다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 2일 논평을 통해 "민주당이 광주·전남 통합 법안을 처리하면서도 대구·경북 행정통합 특별법은 끝내 가로막았다"며 "다수 의석을 앞세워 특정 지역민을 길들이기라도 하겠다는 심산이 아니라면 도저히 설명하기 어려운 행태"라고 비판했다.

박성훈 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

박 대변인은 "국민의힘은 민주당의 핑계를 없애기 위해 필리버스터까지 전격 중단했다"며 "대구시와 경상북도, 양 시도의회가 모두 동의했고, 당론도 정했다"고 강조했다. 이어 "절차적 명분은 이미 충분히 갖춰졌다"고 덧붙였다.

그는 민주당이 반대를 위한 새로운 명분만 덧붙이고 있다고 지적했다. 박 대변인은 "일부 시·군의회 반대를 이유로 법사위 개최를 거부하더니, 대전·충남 통합법을 함께 처리하라는 요구까지 추가했다"며 "급기야 '대국민 사과'를 전제조건으로 내걸었다"고 말했다.

박 대변인은 "입법권을 인질로 삼아 지역의 미래를 흥정하겠다는 태도는 다수 의석을 앞세운 노골적 지역차별에 불과하다"고 비판했다.

그는 대구·경북 행정통합의 의미를 강조하며 "특정 정당의 이해관계가 아니라 500만 시·도민의 생존 전략"이라고 밝혔다.

박 대변인은 "수도권 일극 체제를 완화하고 산업 재편과 인구 감소, 청년 유출이라는 구조적 위기에 대응하기 위한 절박한 선택"이라며 "500만 시·도민의 미래가 걸린 법안을 정쟁의 제물로 삼는 것은 명백한 지역 홀대이자 입법권 남용"이라고 지적했다.

박 대변인은 "3·1운동은 특정 지역의 자유만을 외친 운동이 아니었다"며 "대한민국 전체의 자존과 독립을 외친 역사"라고 말했다. 이어 "그 정신을 기리는 날, 민주당이 보여준 모습은 지역을 갈라 정치적 유불리를 계산하는 냉혹한 셈법이었다"고 비판했다.

그는 "민주당은 더 이상 말장난과 조건 달기를 멈추라"며 "즉시 법사위와 본회의를 열어 대구·경북 행정통합 특별법을 처리해야 한다"고 촉구했다.

이어 "다수의 힘으로 특정 지역의 미래를 가로막는다면, 그 책임은 온전히 민주당에 돌아갈 것"이라며 "500만 지역민의 미래를 짓밟는 오만과 횡포에 대해 국민은 반드시 심판할 것"이라고 경고했다.

