국힘 "李 대통령, 3·1절 북한 구애 장"…순국선열 모독 비판

박성훈 "굴종적 대북 자세 거두고 강력한 안보 태세 갖춰야"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘이 2일 이재명 대통령의 3·1절 기념사를 겨냥해 "북한을 향한 구애의 장으로 이용했다"며 "순국선열을 모독하는 처사"라고 강하게 비판했다.

박성훈 수석대변인은 이날 논평을 통해 "이재명 대통령이 3·1절 기념식에서 대한민국 통수권자인지, 북한 대변인인지 분간하기 어려운 발언들을 쏟아냈다"며 "김정은 정권을 향해 조속히 대화의 장으로 나오라고 촉구하며, 또다시 구걸에 가까운 대화의 손길을 내민 것"이라고 지적했다.

박성훈 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

박 대변인은 "독립을 위해 목숨을 바친 순국선열들을 기리는 엄숙한 자리에서, 우리를 핵과 미사일로 위협하는 북한의 내부 경제 계획까지 살피는 모습에 국민들은 참담함을 느낄 수밖에 없었다"며 "이는 3·1절의 숭고한 정신을 훼손하는 것이며, 북한의 비위를 맞추기 위해 선열들의 희생을 도구로 삼은 모독성 발언"이라고 비판했다.

이어 "북한은 이미 대한민국을 '영원한 적'으로 규정하고 핵 위협을 노골화하고 있다"며 "그럼에도 이 대통령은 '선제적 조치'를 운운하며 우리 군의 손발을 묶는 9.19 군사 합의 복원을 고집하고 있다"고 지적했다.

박 대변인은 "상대는 호시탐탐 우리를 도발할 기회만 엿보고 있는데, 정부는 평화라는 허울 좋은 구호 아래 안보 무장해제를 자처하고 있다"며 "과거의 실패한 대북 유화책을 반복하며 안보의 근간을 흔드는 굴종적 자세로는 결코 대한민국을 지키고 새로운 미래를 열 수 없다"고 강조했다.

그러면서 "북한의 선의만 바라보는 짝사랑은 평화가 아니라 더 큰 위협을 불러올 뿐"이라며 "진정으로 선열들의 독립 정신을 기린다면, 북한의 도발에 단호히 맞서고 국민의 생명을 최우선으로 여기는 강단 있는 모습을 보여야 마땅하다"고 촉구했다.

박 대변인은 "이재명 대통령은 진정한 평화는 구걸이 아닌 압도적인 힘에 의해서만 지켜질 수 있다는 냉혹한 국제 정치의 현실을 직시하라"며 "지금이라도 허황된 장밋빛 대북 환상에서 깨어나 굳건한 한미 동맹과 강력한 안보 태세를 갖추는 데 매진할 것을 요구한다"고 밝혔다.

아울러 "선열들의 숭고한 독립 정신을 짓밟는 굴종적 자세를 거두지 않는다면, 역사의 준엄한 심판에 직면하게 될 것"이라며 "국민의힘은 선열들이 피로 지켜낸 자유 대한민국의 자존과 안보를 수호하는 책무를 다하겠다"고 강조했다.

