탁구 신유빈, WTT 싱가포르 스매시 여자복식 준우승

日 나가사키와 짝 이뤘으나 결승에서 0-3 완패

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자·한지용 인턴기자 = 탁구 신유빈(대한항공)이 2026 WTT 싱가포르 스매시 여자복식에서 일본 조에 밀려 준우승을 차지했다.

[서울=뉴스핌] 일본의 나가사키 미유(왼쪽)와 팀을 이룬 신유빈. [사진 = WTT 인스타그램] 2026.02.25 wcn05002@newspim.com

신유빈은 28일 싱가포르에서 열린 대회 여자복식 결승에서 나가사키 미유(일본)와 합을 맞췄으나 일본의 하리모토 미와-하야타 히나 조에 게임 점수 0-3(9-11 8-11 7-11)으로 완패했다.

신유빈은 세계랭킹 1위 콤비인 임종훈(한국거래소)과 혼합복식 우승을 놓친 데 이어 여자복식도 준우승에 그쳤다.

신유빈-미유 조는 1게임에서 접전을 펼쳤으나 8-8에서 두 점을 내주며 분위기를 빼앗겼다. 결국 역전에 실패하고 9-11로 1게임를 내줬다. 신유빈-나가사키 조는 2게임에서도 8-11로 밀렸다. 3게임에서도 반격에 나섰지만 미와-히나 조의 공격을 막지 못하며 준우승으로 대회를 마쳤다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 신유빈. [사진=WTT SNS] 2026.02.22 psoq1337@newspim.com

단식도 아쉬움이 남았다. 신유빈은 여자 단식 16강에서 세계랭킹 2위 왕만위(중국)에게 1-3으로 역전패했다.

football1229@newspim.com