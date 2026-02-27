[H리그] SK, 부산시설공단 잡고 11연승… 윤예진 700골 대기록

'이연경 8골' 삼척시청, 경남개발공사에 31-28

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = SK슈가글라이더즈가 부산시설공단을 꺾고 11연승으로 1위를 질주했다. SK는 27일 오후 5시 충청북도 청주시 SK호크스 아레나에서 진행된 2025~2026시즌 H리그 여자부 2라운드 제4매치 경기에서 부산시설공단을 31-28로 꺾었다.

SK는 11전 전승(승점 22)으로 1위를 질주했고 부산시설공단은 4승 3무 4패(승점 11)로 4위다. SK 윤예진은 9골 1도움으로 공격을 이끌며 개인 통산 700골 고지를 밟아 경기 MVP에 선정됐다. 송지은이 7골, 강경민이 6골, 강은혜가 5골로 뒤를 받쳤다. 부산시설공단은 이혜원이 6골, 류은희와 정가희가 5골씩 넣었고 김수연 골키퍼가 14세이브로 분전했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = SK 윤예진이 27일 2025~2026시즌 H리그 여자부 2라운드 부산시설공단과의 경기에서 MVP를 수상한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. [사진=한국핸드볼연맹] 2026.2.27 psoq1337@newspim.com

이어진 경기에서는 삼척시청 여자핸드볼단이 주축 선수들의 고른 활약을 앞세워 경남개발공사를 31-28로 꺾고 2연승을 완성했다. 삼척시청은 9승 2패(승점 18점)로 2위를 유지했고 2연승을 마감한 경남개발공사는 5승 2무 4패(승점 12점)로 3위에 자리했다.

삼척시청 이연경은 8골 3도움으로 공격을 이끌며 경기 MVP에 선정됐다. 김소연과 정현희도 각각 5골씩 보탰다. 골문에서는 리그 세이브 1위를 달리는 박새영 골키퍼가 11세이브로 철벽 방어를 펼쳤다.

