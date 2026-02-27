박완수 경남지사, ASF 확산 차단 긴급 지시…사료 관리 강화 등

불법 축산물 차단, 상시 관리 체계 운영

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 박완수 지사가 합천 ASF 발생에 긴급 보고를 받고 사료 관리 강화와 현장 방역 취약점 전면 점검을 핵심으로 특별 지시를 내렸다고 27일 밝혔다.

이는 창녕·의령에 이어 네 번째 도내 발생으로 확산 차단에 총력을 기울이기 위한 것이다.

합천 아프리카돼지열병 발생지 방역 활동 모습[사진=경남도] 2026.02.27

박 지사는 이날 차단방역 체계를 재점검하고 농장 울타리·축사 출입문·차량 소독 등 취약 요소를 보완해 사료 제조부터 급여까지 전 과정 확산을 원천 차단하라고 지시했다. 합천군 등 발생 지역은 출입통제와 가축 처분·소독을 SOP에 따라 추진한다.

전 시군에 돼지 혈액유래 단백질 사료 급여 중지 권고와 홍보를 강화한다. 농장외부 울타리 훼손·축사 뒷문 미폐쇄 등 미흡 사항 보완, 거점소독 미경유 차량 출입 제한, 종사자 모임 금지, 불법 수입 축산물 반입 차단 등을 행정명령으로 철저히 준수한다. 가축전염병 예찰·감시도 강화한다.

농림축산식품부 역학조사에서 ASF 유전자가 검출된 사료를 주요 경로로 보고 사용 중지·회수·폐기를 완료했다. 사료 제조업체 원료·완제품 검사 확대, 유통 경로 분석, 공급 농가 예찰 강화, 원료사료 위생 점검, 특별사법경찰 불법 축산물 단속을 병행한다.

장영욱 농정국장은 "ASF 확산 차단을 위해 사료 제조 단계부터 농가 급여 단계까지 전 과정을 촘촘히 관리하고 있다"며, "도내 양돈 농가에서는 외부인 출입통제와 철저한 소독 관리에 각별히 협조해 주시고, 불법 수입 식품 구매 근절에도 적극 동참해달라"고 당부했다.

도는 향후 사료 제조·유통·급여 전 과정을 상시 관리 체계로 운영하고, 농가 차단방역 이행 여부를 지속 점검하는 한편 의심 신고 즉시 정밀 검사와 이동 제한 조치를 시행하는 등 선제 대응을 강화해 추가 발생을 조기에 차단할 방침이다

