농식품부, 영농부산물 일제 파쇄 주간 운영…산불 위험 선제 차단

파쇄기 무상임대·취약농가 우선 지원

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 정부가 봄철 산불 위험을 낮추기 위해 오는 7일까지 '전국 영농부산물 일제 파쇄 주간'을 운영한다. 영농부산물 소각을 사전에 차단하고 안전한 처리 문화를 확산하기 위한 조치다.

농식품부는 농촌진흥청, 산림청, 지방정부와 협력해 파쇄 주간을 추진한다고 1일 밝혔다. 봄철 산불조심 기간에 맞춰 농업 현장에서 발생하는 논·밭두렁 태우기, 잔가지 소각 등을 집중 관리한다는 방침이다.

최근 10년간 산불 원인을 보면 입산자 실화가 30%로 가장 많고 소각이 22%를 차지한다. 이 중 영농부산물 소각은 10%다. 올해 2월 기준 영농부산물로 인한 산불 비율은 4%로 낮아졌지만, 산림 인접 지역에서의 소각은 여전히 대형 산불로 번질 위험이 크다.

충남 청양군 정산면 해남리 일원에서 발생한 산불. [사진=산림청] 2026.02.25 jongwon3454@newspim.com

정부는 우선 농업인의 자발적 참여를 유도하기 위해 현장 홍보를 강화한다. 지방정부, 지역농협, 산림조합, 농업인단체와 함께 마을방송, 문자, 자체 연락망을 통해 소각 자제와 파쇄 참여를 안내한다. 현수막, ATM기, 모바일앱 '오늘농사', 홈페이지 등 다양한 채널도 활용한다.

파쇄기 공급과 무상 임대도 확대한다. 농기계임대사업소는 지역별 특성에 맞는 파쇄기를 충분히 확보하고, 농협중앙회는 지역 농·축협이 무상임대용 파쇄기를 구입할 경우 일부 비용을 지원한다. 소모품과 유지관리비도 일부 지원한다. 현재 전국 농기계임대사업소는 파쇄기 3359대를 보유하고 있다.

산림 인접 지역의 고령농, 소규모 농가 등 취약 농가에 대한 지원도 늘린다. 농진청은 1~5월 산불조심 기간 동안 파쇄 작업을 집중 추진하고, 산림청도 산불방지 인력을 활용해 파쇄를 지원한다. 자발적 파쇄를 희망하는 농가에는 무상 임대와 운반 지원도 병행한다.

송미령 장관은 "영농부산물 소각은 작은 부주의로도 대형 산불로 이어질 수 있는 매우 위험한 행위"라며 "논·밭두렁 태우기를 포함한 어떠한 형태의 영농부산물 소각도 반드시 중단해야 한다"고 강조했다.

