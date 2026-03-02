수도권 청약자 75% 소형 선택… '두산위브 더센트럴 수원' 분양 예정

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 수도권 분양시장에서 전용면적 59㎡ 이하 소형 타입으로 청약 수요가 집중되고 있다. 분양가 상승에 따른 가격 부담과 가구원 수 감소 등의 영향으로 선호 면적이 기존 전용 84㎡에서 소형으로 이동하는 흐름이 나타나고 있다.

한국부동산원 청약홈 자료에 따르면, 올해 1~2월 청약을 진행한 수도권 신규 분양 단지 7곳에 접수된 청약통장은 총 1만 2,403건으로 집계됐다. 이 중 전용 59㎡ 이하 소형 면적에만 전체의 75%인 9,252건이 몰린 것으로 나타났다.

단지별 사례를 보면 1월 서울 서대문구 '드파인 연희'는 총 6,655건 중 4,503건이 전용 59㎡에 접수됐다. 2월 경기 부천시 '쌍용 더 플래티넘 온수역'은 접수된 1,317건 중 93%(1,221건)가 전용 59㎡에 집중됐다. 전용 59㎡ 이하로만 구성된 인천 '포레나더샵 인천시청역' 역시 3.51대 1의 경쟁률로 마감됐다.

이 같은 소형 선호 현상은 수도권 아파트 분양가 상승으로 인한 자금 부담과 가구 구조의 변화가 주요 원인으로 분석된다. 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 2021년부터 2024년까지 전국 3인 이하 가구 수는 7.53% 증가한 반면, 4인 이상 가구 수는 11.52% 감소했다.

부동산 업계 관계자는 "주거비 부담과 대출 규제 등이 지속되면서 소형 평면에 대한 선호도가 높아지고 있다"며 "건설사들도 이에 맞춰 소형 타입에 특화 설계를 적용하는 추세"라고 설명했다.

두산위브 더센트럴 수원 투시도 사진=두산건설 제공

이러한 시장 분위기 속에 두산건설은 오는 3월 수원시 장안구 영화동 일원에 '두산위브 더센트럴 수원'을 분양할 예정이다. 해당 단지는 지하 2층~지상 최고 29층, 6개 동, 총 556세대 규모로 조성되며, 전용 59㎡ 중심의 중소형 위주로 구성된다.

단지는 신분당선 연장선 수성중사거리역(가칭) 예정지가 인근에 위치하며, 반경 약 2km 거리 내에 스타필드 수원, 이마트 트레이더스 등 대형 쇼핑시설이 자리 잡고 있다. 또한 수원월드컵경기장, 수원KT위즈파크 등 체육·문화시설과도 인접해 있다.

