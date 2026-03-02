수도권 청약자 75% 소형 선택… '두산위브 더센트럴 수원' 분양 예정

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 수도권 분양시장에서 전용면적 59㎡ 이하 소형 타입으로 청약 수요가 집중되고 있다. 분양가 상승에 따른 가격 부담과 가구원 수 감소 등의 영향으로 선호 면적이 기존 전용 84㎡에서 소형으로 이동하는 흐름이 나타나고 있다.
한국부동산원 청약홈 자료에 따르면, 올해 1~2월 청약을 진행한 수도권 신규 분양 단지 7곳에 접수된 청약통장은 총 1만 2,403건으로 집계됐다. 이 중 전용 59㎡ 이하 소형 면적에만 전체의 75%인 9,252건이 몰린 것으로 나타났다.
단지별 사례를 보면 1월 서울 서대문구 '드파인 연희'는 총 6,655건 중 4,503건이 전용 59㎡에 접수됐다. 2월 경기 부천시 '쌍용 더 플래티넘 온수역'은 접수된 1,317건 중 93%(1,221건)가 전용 59㎡에 집중됐다. 전용 59㎡ 이하로만 구성된 인천 '포레나더샵 인천시청역' 역시 3.51대 1의 경쟁률로 마감됐다.
이 같은 소형 선호 현상은 수도권 아파트 분양가 상승으로 인한 자금 부담과 가구 구조의 변화가 주요 원인으로 분석된다. 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 2021년부터 2024년까지 전국 3인 이하 가구 수는 7.53% 증가한 반면, 4인 이상 가구 수는 11.52% 감소했다.
부동산 업계 관계자는 "주거비 부담과 대출 규제 등이 지속되면서 소형 평면에 대한 선호도가 높아지고 있다"며 "건설사들도 이에 맞춰 소형 타입에 특화 설계를 적용하는 추세"라고 설명했다.
이러한 시장 분위기 속에 두산건설은 오는 3월 수원시 장안구 영화동 일원에 '두산위브 더센트럴 수원'을 분양할 예정이다. 해당 단지는 지하 2층~지상 최고 29층, 6개 동, 총 556세대 규모로 조성되며, 전용 59㎡ 중심의 중소형 위주로 구성된다.
단지는 신분당선 연장선 수성중사거리역(가칭) 예정지가 인근에 위치하며, 반경 약 2km 거리 내에 스타필드 수원, 이마트 트레이더스 등 대형 쇼핑시설이 자리 잡고 있다. 또한 수원월드컵경기장, 수원KT위즈파크 등 체육·문화시설과도 인접해 있다.
