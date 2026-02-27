밴드 페퍼톤스, 단독 공연 '안락' 티켓 오픈 1분 만에 전석 매진

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 밴드 페퍼톤스(PEPPERTONES)가 6회차 단독 공연을 전석 매진시켰다고 27일 밝혔다.

페퍼톤스는 오는 4월 17~19일, 24~26일 2주에 걸쳐 서울 서대문구 이화여자대학교 ECC 영산극장에서 '페퍼톤스 어쿠스틱 라이브 : 안락'을 개최하는 가운데, 지난 26일 티켓 오픈 1분 만에 전석이 매진됐다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 밴드 페퍼톤스의 콘서트 '안락' 포스터. [사진=안테나] 2026.02.27

'안락'은 페퍼톤스가 새롭게 선보이는 어쿠스틱 공연으로, 따뜻한 온기와 섬세한 감성을 느낄 수 있는 세트리스트로 관객들과 더욱 밀접한 교감을 나눌 예정이다.

특히 페퍼톤스는 '안락'을 통해 익숙하면서도 새로운 매력을 예고해 기대를 모은다.

페퍼톤스는 오랜만에 만나는 반가운 곡들을 대거 선곡해 관객들에게 추억을 전한다. 포근한 어쿠스틱 사운드 속 페퍼톤스가 전할 희망과 위로의 메시지에 기대감이 고조된다.

페퍼톤스의 단독 공연 '안락'은 오는 4월 17~19일, 24~26일 서울 서대문구 이화여자대학교 ECC 영산극장에서 진행된다.

