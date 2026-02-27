부산시 상수도본부, AI 에이전트 '상수iN' 발표

운영 데이터 기반 업무 효율성 향상

공공서비스 혁신 기반 마련 목표

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시 상수도사업본부가 상수도 운영 데이터를 기반으로 자체 개발한 AI 에이전트 '상수iN'을 공개한다.

부산시 상수도사업본부 AI 전환 전략 토론회[사진=부산시 상수도사업본부] 2026.02.27

부산시 상수도사업본부는 27일 오전 9시30분 상수도사업본부 10층 대회의실에서 '부산 상수도사업본부 AI 전환(AX) 전략 토론회'를 열고 상수도 인공지능 전환 방향을 제시한다고 밝혔다. 토론회는 데이터분석전담팀 소개, '상수iN' 시연, AX 추진 전략 발표 순으로 진행된다.

'상수iN'은 전국 지방자치단체 최초로 상수도 업무에 특화된 에이전트다. 대규모언어모델(LLM) 기반 행정 도구와 달리 상수도 맥락과 운영 경험을 중심으로 설계됐다. 내부 문서·운영 데이터를 연계한 검색증강생성(RAG) 구조로 업무 흐름에 직접 참여하는 시스템이다.

본부는 올해 1월 데이터분석전담팀(TF)을 출범시켜 개발을 주도했다. 24시간 운영되는 상수도 인프라의 실시간 데이터와 시설 이력을 활용해 현장 경험 체계화, 데이터 기반 업무 지원, 반복 업무 자동화, 내부 역량 중심 AI 고도화를 AX 핵심으로 삼는다.

박형준 시장은 "상수도는 도시 핵심 기반 시설이자 시민 일상과 직결된 공공서비스"라며 "'상수iN' 도입으로 축적된 데이터와 노하우를 지능화해 상수도 행정을 근본적으로 혁신한다"고 말했다. 이어 "상수도를 공공 인공지능 전환(AX)의 선도 모델로 육성해 전국 공공서비스 혁신을 견인하는 기반을 마련하겠다"라고 덧붙였다.

ndh4000@newspim.com