스마일게이트 '카제나', APAC 어워즈 '최고의 신규 서브컬처 게임' 선정

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 스마일게이트는 슈퍼크리에이티브에서 개발하고 스마일게이트가 서비스하는 다크 판타지 로그라이크 RPG(역할수행게임) '카오스 제로 나이트메어(카제나)'가 글로벌 데이터 인텔리전스 기업인 '센서타워'가 개최한 'APAC 어워즈'에서 2025년 '최고의 신규 서브컬처 게임'으로 선정됐다고 26일 밝혔다.
2022년부터 개최된 센서타워 APAC 어워즈는 센서타워의 방대한 데이터와 이에 기반한 인사이트를 바탕으로 APAC(Asia & Pacific) 지역에 본사를 두고 지난 1년간 출시된 게임과 어플리케이션 중 뛰어난 성과를 보인 타이틀을 선정해 발표한다.
센서타워에 따르면 카제나는 2025년 10월 22일 정식 출시된 이후 3개월만에 모바일 플랫폼에서만 약 4000만 달러의 매출을 기록하며 2025년에 출시된 신규 서브컬처 IP(지식재산권) 중 글로벌에서 가장 높은 매출을 올린 게임에 올랐다.
센서타워는 선정 사유에서 '심리적 공포를 테마로 한 독보적인 세계관과 전략적인 턴제 전투 시스템으로 글로벌 팬덤을 단숨에 사로잡았다'며 '특히, 일본, 미국, 대만 시장에서 거둔 압도적인 성과는 고퀄리티 제작 역량이 집중된 오리지널 다크 판타지 IP가 가진 강력한 상업적 잠재력을 입증했다'고 설명했다.
카제나는 지난 2월 4일부터 스토리 기반 시즌제 콘텐츠 '은하계 재해'의 두번째 시즌을 순차적으로 업데이트 하고 있으며 특히 카제나 고유의 로그라이크 플레이 경험을 극대화하기 위한 신규 시스템 도입 및 편의성 개선을 선보여 호평을 받고 있다.
또한 최승현 라이브 디렉터를 중심으로 라이브 방송과 개발자 노트 등 적극적인 소통 노력도 이어가고 있다.
김주형 스마일게이트 사업실장은 "카제나의 모든 성과는 이용자 여러분의 성원이 있었기에 가능했다. 진심으로 감사의 마음을 전하고 싶다"며 "개발진 모두 카제나가 더 재미있고 완성도 높은 작품으로 발전해 나갈 수 있도록 최선을 다하고 있다. 보내주신 성원에 보답해 드릴 수 있도록 앞으로도 애정을 가지고 플레이 해주시길 부탁드린다"고 말했다.
한편, 카제나에 대한 추가적인 정보는 'X(트위터)'와 '유튜브'에 마련된 공식 커뮤니티, 스토브 공식 사이트에서 확인할 수 있다.
