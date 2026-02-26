스맥 "주주권 행사 제한 사실 아냐...법과 절차에 따라 대응 중"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 공작기계 및 자동화 전문기업 스맥은 26일 SNT홀딩스의 입장문과 관련해 "주주권 행사를 제한한 사실이 없으며, 모든 사안은 법과 정관이 정한 절차에 따라 대응하고 있다"고 밝혔다.

회사 측은 "정기 주주총회를 앞두고 무분별하게 제기된 온갖 가처분 및 각종 요구 사항에 대해 법률 검토를 진행 중이며, 상법과 자본시장법 등 관련 규정에 부합하는 범위 내에서 처리하고 있다"고 설명했다.

주주제안 송달 거부 의혹과 관련해서는 "고의로 사무실을 폐쇄해 송달을 회피했다는 주장은 사실과 다르다"며 "해당 방문은 설 연휴에 인접한 시점에 이뤄졌고, 통상적인 업무 대응이 어려운 상황이었다"고 밝혔다. 이어 "적법하고 통상적인 방식으로 송달이 이뤄질 경우 관련 절차에 따라 성실히 대응할 계획"이라고 덧붙였다.

특히 회사 측은 "이번 사안의 경우 주주제안을 할 수 있는 시점과 시간적 여유가 충분했음에도 불구하고, 극심한 분쟁 상황 속에서 불필요한 이슈를 제기한 데 대해 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다. 또한 "주주제안은 도달주의가 적용되는 기본적인 절차임에도, 이러한 기초적 요건조차 충족하지 못한 채 문제를 제기하는 것은 매우 상식에 벗어난 대응"이라고 전했다.

또한 회사 측은 "SNT그룹은 계열사 중 공작기계 사업을 영위하는 회사를 보유하고 있어 스맥과 실질적인 경쟁 관계에 있다"며 "이러한 상황에서 회계장부 전반에 대한 광범위한 열람·등사를 요구하는 것은 회사의 경영상 중대한 정보가 경쟁 환경에 노출될 가능성을 배제할 수 없다"고 밝혔다.

이어 "상법상 주주의 장부열람권은 존중돼야 하지만, 이는 회사의 정당한 이익과 다른 주주의 권익을 침해하지 않는 범위 내에서 행사되어야 한다"며 "경쟁 관계에 있는 기업집단 소속 주주의 청구에 대해서는 보다 엄격한 법률적 검토가 필요하다"고 설명했다. 회사는 "스맥은 특정 주주가 아닌 전체 주주의 이익을 보호해야 할 책임이 있으며, 관련 청구 역시 그 범위와 목적의 상당성을 면밀히 검토하고 있다"고 덧붙였다.

특수관계자 거래 및 자사주 처분의 적법성 문제 제기에 대해서는 "모든 의사결정은 이사회 결의를 거쳐 관련 법령에 따라 진행된 사항이며, 외부 감사 및 공시 절차를 통해 관리되고 있다"고 강조했다. 아울러 회사 측은 "스맥과 관련해서는 각종 경영권 분쟁과 적대적 상황을 언급하며 주주의 권리를 강조하면서도, 정작 SNT 측의 주주권 행사에 대해서는 이중적인 해석을 보이고 있다"며 "이 같은 행태는 진정성 측면에서 의문을 제기할 수밖에 없다"고 전했다.

또한 회사 측은 "SNT 측 입장문에서는 마치 모든 법적 가처분이 결정된 것처럼 표현하고 있으나 이는 사실과 다르다"고 밝혔다. 회사에 따르면 현재까지 결정이 내려진 사안은 주주명부 열람·등사 가처분에 한정되며, 이 역시 아직 회사에 송달되기 전 단계라는 설명이다.

회사 측은 "일부에서 제기하는 '벌금을 감수하며 버티고 있다'는 식의 주장은 전혀 사실이 아니다"라며 "관련 사안은 법원의 절차에 따라 대응하고 있으며, 어떠한 사안도 법적 판단을 무시하거나 회피한 사실이 없다"고 강조했다. 이어 "모든 사안은 적법한 절차에 맞춰 진행 중이며, 사법부의 판단을 존중한다는 입장은 변함이 없다"고 덧붙였다.

의안상정가처분과 관련해서는 "사법 절차가 진행 중인 사안으로 법원의 판단을 존중할 것"이라며 "정기 주주총회는 모든 주주의 권리가 공정하게 행사될 수 있도록 준비하고 있다"고 밝혔다. 회사 관계자는 "최근 경영권 분쟁 이슈로 시장의 우려가 있는 점을 인지하고 있다"며 "본질적인 기업 경쟁력 강화와 수주 확대에 집중하며 기업가치 제고에 최선을 다하겠다"고 말했다.

