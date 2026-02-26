서울시, 정신응급 공공병상 21개 자치구로 확대…경찰 협력 체계

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 정신응급 및 자살위기 등 자·타해 위험이 있는 정신과적 응급상황에 보다 신속하고 체계적으로 대응하기 위해 '정신응급 대응 안전망'을 강화한다고 26일 밝혔다.
현장 출동부터 응급입원, 치료, 회복에 이르기까지 끊김 없는 연속 지원체계를 구축하고, 올해 안으로 정신응급합동대응센터 1개소를 추가 운영할 방침이다. 또 정신응급 공공병상도 21개 자치구로 확대한다.
서울시는 정신응급합동대응센터를 중심으로 신속 대응체계를 촘촘히 가동하고 있다. 서울시정신응급합동대응센터는 2022년 10월 전국 최초로 개소한 정신건강전문요원과 경찰 합동 대응 조직이다. 정신응급 및 자살 고위험군에 대한 즉각적인 현장 개입과 보호조치를 수행하고 있다. 개소 이후 지난해까지 총 2350건의 현장 출동을 실시했고, 이 중 1353건을 응급입원으로 연계했다.
앞으로 서울시는 권역별 수요와 지역 특성을 고려해 연내 경찰과 협력하는 정신응급합동대응센터를 추가로 운영할 예정이다. 출동 거리를 단축하고 현장 대응 속도를 높여 초기 개입의 신속성을 확보하겠다는 취지다.
정신응급 상황 발생 시 응급입원이 필요한 경우 즉시 입원이 가능하도록 자치구 정신응급 공공병상도 확대할 예정이다. 2024년 10개였던 자치구 공공병상은 지난해 14개까지 확대됐으며 올해는 21개 자치구로 확대 운영할 계획이다.
이와 함께 서울특별시 은평병원도 정신응급대응을 위해 진료 인력을 확충하여 공공의료 기능을 한층 더 강화할 예정이다.
정신위기 상황 이후 치료가 종료된 대상자에 대해 단기사례관리 서비스를 강화함으로써 재위기 발생 가능성을 낮출 방침이다. '위기 발생–응급치료–지역사회 회복'으로 이어지는 연속적 지원체계를 구축해 정신위기 대응의 질적 수준을 한 단계 높이겠다는 계획이다. 특히 자살 고위험군에 대해서는 초기 안정화 이후 의료·복지 자원 연계를 강화해 회복 단계까지 밀착 지원하기로 했다.
조영창 서울시 시민건강국장은 "서울시는 합동대응센터 추가 운영, 자치구 공공병상 확대, 은평병원 전문의 확충, 단기사례관리 강화 등을 통해 현장 대응부터 치료·회복까지 이어지는 통합적 정신응급 대응체계를 더욱 공고히 하고 있다"며 "앞으로도 자·타해 위험 상황에 더욱 신속히 대응하고 위기 이후 재발 방지와 지역사회 회복까지 책임지는 촘촘한 정신위기 안전망을 구축해 나가겠다"고 말했다.
