NH농협은행, '2025년 1사1교 금융교육' 금융감독원장상 수상

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 =NH농협은행이 25일 금융감독원에서 열린 '2025년 1사1교 금융교육' 시상식에서 금융감독원장상을 수상했다고 26일 밝혔다.
'1사1교 금융교육'은 금융기관이 사회공헌 차원에서 초·중·고교와 협력 학생들에게 다양한 금융교육을 제공하는 프로그램으로 2015년에 도입됐다. 농협은행은 2016년부터 총 8회 수상하며 금융기관 가운데 가장 많은 수상을 기록했다.
농협은행은 총 1044개의 학교와 결연을 맺고 1495회에 걸쳐 5만1848명의 초·중·고 학생들에게 금융교육을 실시했다. 농협은행은 ▲전국 16개 체험관을 활용한 '체험형 금융교육' ▲이동형 버스(NH Wings)를 이용해 지방소멸 위기지역 등을 찾아가는 '이동금융교육' ▲4개월 동안 진행된 'N키즈 금융학교' 등 다양한 교육 프로그램을 운영하고 있다.
강태영 은행장은 "농촌 등 금융소외지역 학생들에 대한 교육 격차 해소를 위해 꾸준한 지원이 필요하다"며 "앞으로도 금융교육 선도기관으로서 학교 및 지역사회와 협력해 청소년을 위한 맞춤형 금융교육을 적극적으로 확대할 것"이라고 밝혔다.
