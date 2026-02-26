빅텍, 6~18GHz 20W급 전자전 재머용 증폭기 개발 완료

수백W급 제품 상반기 출시 계획
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 빅텍은 전자전 재머에 적용되는 6~18GHz 전 대역 20W급 고출력 무선주파수(RF) 증폭기 개발을 완료했다고 26일 밝혔다.
이번에 개발한 증폭기는 지속파 기준 20W 출력을 구현한 제품으로 항공기·함정·지상 플랫폼에 탑재되는 전자전 재머의 핵심 부품이다. 다양한 위협 신호를 교란하기 위해 요구되는 광대역 특성과 고출력, 열 안정성을 동시에 고려해 설계됐다.
고출력 RF 반도체 패키징은 멤스팩이 담당했다. 멤스팩은 열 방출 최적화와 고주파 손실 최소화를 위한 패키지 설계 기술을 적용했다.
빅텍은 질화갈륨(GaN) 기반 Ka-band 50W급 고출력 증폭 모듈 개발도 완료했다. Ka-band는 위성 통신과 고속 데이터 전송에 활용되는 주파수 대역이다.
해당 Ka-band GaN 증폭 모듈은 기존 위성 기지국과 위성 통신 시스템에 사용돼 온 진행파관 증폭기를 대체하는 반도체 기반 솔루션이다. GaN 기반 반도체 전력 증폭기(SSPA)는 반도체 구조를 적용해 출력 밀도와 효율을 높이고 소형화에 유리한 특성을 갖는다.
빅텍은 수백W급 Ka-band SSPA 제품을 올해 상반기 중 출시할 계획이다. 해당 제품은 위성 지상국, 군 통신 시스템, 위성 데이터 링크 등에 적용 가능하다.
빅텍 관계자는 "이번 광대역 전자전 재머용 증폭기와 Ka-band GaN SSPA 개발은 국방 반도체 핵심 기술의 국산화와 고도화를 동시에 달성한 성과"라며 "향후 더 높은 출력과 집적도를 갖는 차세대 고출력 RF 반도체 및 모듈 개발을 통해 전자전, 위성 통신, 국방 전자 분야에서 글로벌 경쟁력을 확보해 나가겠다"고 밝혔다.
한편 빅텍에 따르면 글로벌 GaN 기반 SSPA 시장은 오는 2030년 약 4억9300만 달러 규모로 성장할 것으로 전망된다. RF 및 마이크로파 SSPA 시장 역시 오는 2031년 약 22억 달러 규모로 성장할 것으로 예측된다.
