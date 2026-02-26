비에이치아이, 2년 연속 글로벌 HRSG 시장 1위 등극

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 배열회수보일러(HRSG) 전문기업 비에이치아이가 2년 연속 글로벌 액화천연가스(LNG) 복합화력발전 HRSG 시장 1위에 올라 독보적인 경쟁력을 입증했다고 26일 밝혔다.
회사에 따르면 글로벌 전력 발전 리서치 전문기관 맥코이 리포트가 발표한 2025년 HRSG 시장 분석에서 기술·제작 양대 부문 모두 세계 1위를 달성했다. 특히 제작사 부문에서는 전년에 이어 2년 연속 세계에서 가장 많은 HRSG를 수주한 기업으로 선정됐다.
맥코이 리포트는 전력 발전 설비 업계에서 가장 권위 있는 시장 분석 기관으로, 매년 글로벌 발전 시장의 트렌드와 기업별 성과를 심층 조사해 발표한다. 기술사 순위는 원천 기술을 보유한 기업 간 경쟁력을 평가하는 리그테이블이며, 제작사 순위는 HRSG 수주 및 제작 실적을 기준으로 산정된다.
비에이치아이는 글로벌 HRSG 시장에서 이번 성과를 포함해 지난 2014년, 2021년, 2024년 총 4차례 세계 1위를 기록하게 됐다. 이는 글로벌 시장에서 비에이치아이가 우수한 영업 경쟁력과 설계·제작 및 공급 역량을 모두 갖춘 기업임을 입증하는 객관적 지표라는 게 회사 측 설명이다.
HRSG는 가스터빈(GT), 스팀터빈(ST)과 함께 복합화력발전의 3대 핵심 주기기로, 가스터빈에서 발생한 고온의 열을 효율적으로 포집·회수해 스팀터빈으로 전달하는 역할을 수행한다. 이에 높은 수준의 설계 기술과 정밀한 제작 역량이 동시에 요구된다.
터빈과 HRSG 간 호환성이 발전 효율을 좌우하기 때문에, 글로벌 주요 HRSG 제작사는 터빈 제작사이거나 해당 기업의 계열사인 경우가 대부분이다. 비에이치아이는 주요 터빈 제작사들로부터 설계 및 제작 역량을 인정받으며, 캡티브 수요 없이도 글로벌 시장에서 최상위 경쟁력을 유지하고 있다.
최근 업계에 따르면 가스터빈 공급 부족 현상이 이어지면서 주요 터빈 제작사들이 가스터빈 및 스팀터빈 제작에 역량을 집중함에 따라 HRSG 생산 여력이 제한되고 있다. 이 같은 이유로 비에이치아이는 보유 경쟁력에 기반한 추가 수혜를 기대하고 있기도 하다.
비에이치아이 관계자는 "최근 2년간 글로벌 HRSG 시장에서 연이어 1위를 기록한 것은 당사의 제품 경쟁력과 납기 대응 역량이 디벨로퍼 및 EPC 사업자 등 주요 고객들의 엄격한 기준을 충족했음을 의미한다"며 "이로써 당사는 글로벌 LNG 복합화력발전 시장의 핵심 기업으로서 입지를 더욱 공고히 다지게 됐다"고 말했다.
그는 이어 "올해에도 세계 최고 수준의 경쟁력을 유지할 수 있도록 전사적인 노력을 지속할 것"이라며 "LNG를 비롯해 원전, 그린에너지(수소·카르노배터리) 등 다양한 에너지 사업 부문에서 의미 있는 성과를 만들어 나가겠다"고 덧붙였다.
