퀄컴 "갤S26 최고 경험은 스냅드래곤으로"...AI 성능 끌어올렸다

울트라 전량…일부 지역 플러스·기본형 적용
오라이온 CPU·아드레노 GPU·헥사곤 NPU 결합
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 퀄컴이 갤럭시 S26 시리즈에 탑재될 '스냅드래곤 8 엘리트 5세대'를 공개하며 차세대 모바일 AI 성능을 전면에 내세웠다.
26일 퀄컴에 따르면 갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 5세대 칩은 전 세계 갤럭시 S26 울트라에 적용되며, 한국을 제외한 일부 지역의 S26 플러스와 일반 모델에 탑재된다.
이번 플랫폼은 3세대 맞춤형 퀄컴 오라이온 중앙처리장치(CPU)와 퀄컴 아드레노 그래픽처리장치(GPU), 퀄컴 헥사곤 신경망처리장치(NPU)를 결합한 구조다.
연산 성능과 그래픽 처리, AI 추론 기능을 동시에 끌어올렸다. 차세대 비디오 코덱 APV 캡처를 지원하고, '나우 넛지'와 같은 개인화 온디바이스 기능도 강화했다.
퀄컴과 삼성전자는 최신 갤럭시 인공지능(AI) 경험에 맞춰 플랫폼 전반을 최적화했다. 사용자 상황에 맞는 제안을 제공하고, 백그라운드 작업을 자동 수행하는 기능이 안정적으로 작동하도록 설계했다.
무선 성능도 함께 개선했다. 퀄컴 스마트 트랜스밋 기술은 5G, 와이파이, 블루투스, 위성 링크 전송 전력을 통합 관리해 업로드 속도와 커버리지를 높이고 연결 안정성을 유지한다. 안전성과 효율을 고려한 설계다.
갤럭시 S26 울트라와 S26 플러스에는 퀄컴 패스트커넥트 7900 시스템을 적용했다. 초광대역(UWB) 기반으로 정밀하고 즉각적인 상호작용을 지원한다.
권오형 퀄컴 APAC(아시아태평양) 대표는 "이번 성과는 양사의 견고한 전략적 파트너십을 보여줬다"며 "AI 가속 성능과 끊김 없는 사용자 경험을 삼성의 플래그십 기기 전반에 제공하고자 하는 양사의 목표를 잘 반영한 결과"라고 말했다.
크리스 패트릭 퀄컴 수석 부사장은 "갤럭시 S26 시리즈에 맞춰 설계된 플랫폼으로 더 빠른 속도와 높은 정확도, 강화된 개인화를 구현했다"며 "창작부터 생산 활동에 이르기까지 사용자의 기기 활용 방식을 새롭게 정의할 것"이라고 밝혔다.
송인강 삼성전자 부사장은 "갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 5세대를 전 세계 S26 울트라에 탑재해 가장 우수하고 강력한 갤럭시 사용 경험을 전달하겠다"고 강조했다.
