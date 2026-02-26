이글루코퍼레이션, 지난해 영업익 160억원·전년比 163% ↑

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 기반 보안 운영·분석 플랫폼 전문기업 이글루코퍼레이션(이글루)은 2025년 연결 기준 매출액 1433억원, 영업이익 160억원을 기록했다고 26일 밝혔다.
회사에 따르면 2025년 연결 기준 매출액은 전년 대비 28.8% 증가했으며, 영업이익은 163.8% 수직 상승했다. 별도 기준으로는 매출액 1182억원, 영업이익 104억원을 달성하며 전년 대비 각각 6.8%, 72.3% 성장했다. 그룹사 간 기술 협력으로 구축된 확장형 밸류체인을 기반으로 수익성 중심의 성장을 입증한 결과다.
특히 이번 실적은 공격적인 연구개발 투자와 원천기술 내재화가 증명된 결과로 평가된다. 이글루코퍼레이션은 AI가 비즈니스 화두로 등장하기 전인 2015년부터 AI 원천기술 내재화에 선제 집중하며 최초와 표준의 이정표를 세워왔다. 또한 데이터센터 인프라 및 네트워크·웹 보안 역량을 보유한 자회사 파이오링크와의 기술 생태계 구축을 통해 클라우드 비즈니스 영향력을 강화하고 사업 영역을 확장해 왔다.
이글루코퍼레이션은 이를 토대로 보안 시장의 지형도를 재편하는 파괴적 혁신에 전격 돌입한다. AI를 단순한 도구가 아닌 보안의 전략적 파트너로 재정의하는 자율형 보안운영센터(Autonomous SOC) 핵심 요소 강화에 속도를 붙이며, 국가 망 보안체계(N2SF)와 제로 트러스트(Zero Trust), 인공지능 전환(AX)을 포괄하는 마스터플랜을 제시할 계획이다.
이득춘 이글루코퍼레이션 대표는 "이글루코퍼레이션은 국내 보안의 퍼스트 무버로서 그 누구도 가보지 않은 길을 해답과 표준으로 바꿔왔다"며 "성장의 한계를 깨는 이 변곡점을 기점으로, 축적된 원천기술의 에너지를 폭발시켜 전례 없는 퀀텀 점프의 역사를 써 내려가겠다. 국내 최초의 기록을 넘는 글로벌 초격차 달성을 위해, 이글루코퍼레이션 기술 생태계의 역량을 집약하겠다"고 밝혔다.
한편 회사는 올해 글로벌 보안 시장의 판도를 재편할 본격적인 성장 스퍼트에 나설 방침이다.
