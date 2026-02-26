케이알엠·프리뉴, 교육용 드론 핵심부품 국산화 위한 MOU 체결

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 케이알엠(KRM)은 무인항공기 솔루션 기업 프리뉴와 '교육용 드론 핵심부품 국산화 개발' 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.
이번 협약은 드론 분야 핵심 부품의 기술 국산화를 촉진하고 프리뉴의 기체 설계·양산 역량과 케이알엠의 고성능 추진 솔루션(모터·ESC) 기술을 결합해 교육용 드론의 완전 국산화 체계를 구축하는 게 목적이다.
최근 교육·훈련 현장에서 드론 활용 수요가 증가하는 가운데 군은 올해 296억원을 투입해 핵심 부품을 국산화한 교육용 드론 1만1377대를 확보할 계획이다. 해당 예산에는 드론 도입 비용과 군 내부 교육체계 운영 비용이 포함됐다.
이번 협약에 따라 케이알엠은 교육용 드론 사업에 적용되는 고성능 모터 및 ESC에 대해 프리뉴에 우선 협의권(Right of First Negotiation)을 부여한다. 프리뉴는 자사 기체 설계 및 양산 인프라에 케이알엠의 모터·ESC 및 관련 모듈을 우선 통합·검토해 교육용 드론의 제품화와 국산 공급망 구축을 추진한다.
양사는 프리뉴의 드론 기체·항전부품 설계·개발 기술과 케이알엠의 추진 솔루션 기술을 결합해 안정성을 확보한 교육용 드론을 개발한다는 계획이다.
박광식 케이알엠 대표는 "KRM의 신뢰성 있는 모터 및 ESC 설계·제조 능력을 바탕으로 K-무인이동체의 기술 자립과 안정적 공급망 구축을 이룩하겠다"며 "프리뉴와의 협력을 통해 교육용 드론 분야에서 완전 국산화 모델을 구현하고 시장 확대에 기여하겠다"고 말했다.
