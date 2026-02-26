"트럼프 국정연설 호평 64%…생활비 문제는 여전히 숙제"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령의 국정연설이 미국 시청자들로부터 전반적으로 긍정적인 평가를 받았지만, 생활비 부담 완화에 대한 확신을 심어주는 데는 한계가 있었다는 여론조사 결과가 나왔다.

CNN이 여론조사 기관 SSRS와 함께 24일(현지시간) 국정연설 직후, 연설을 시청한 미국 성인을 대상으로 실시해 25일 공개한 조사에 따르면, 응답자의 64%가 트럼프 대통령의 연설에 대해 긍정적으로 평가했다. 이 가운데 38%는 "매우 긍정적", 나머지는 "다소 긍정적"이라고 답했다.

24일(현지시간) 미국 연방의회 의사당에서 국정연설 하는 도널드 트럼프 미국 대통령. [사진=로이터 뉴스핌]

이는 지난해 의회 연설 당시 긍정 평가(69%)보다 소폭 낮은 수준이며, 1기 재임 시절 국정연설에서 70%대를 기록했던 것과 비교해도 다소 낮다. 조 바이든 전 대통령 임기 마지막 해 국정연설 당시 긍정 평가(65%)와는 비슷한 수치다.

국정연설은 통상 대통령과 같은 정당 성향의 지지층이 많이 시청하는 경향이 있어 전반적으로 우호적인 평가가 나오는 경우가 많다. 이번 조사에서도 연설 시청자 집단은 공화당 성향이 약 13%포인트(p) 더 높은 것으로 나타났다.

연설 전후 비교에서는 일부 지표가 개선됐다. 연설 전 조사에서 트럼프 대통령의 정책이 '미국을 올바른 방향으로 이끌 것'이라고 본 응답은 54%였으나, 연설 직후에는 64%로 상승했다. 대통령이 '올바른 정책 우선순위를 두고 있다'고 평가한 비율도 44%에서 54%로 늘었다.

그러나 올해 11월 중간선거 키워드인 생활비 문제와 관련해서는 설득력이 충분하지 않았다는 평가가 나왔다. 연설 전 다수의 시청자들은 경제와 생활비 문제를 가장 듣고 싶다고 답했지만, 연설 후 45%는 트럼프 대통령이 해당 사안을 "너무 적게" 다뤘다고 응답했다. 53%는 적절한 수준이었다고 평가했다.

관세 정책에 대해서는 의견이 엇갈렸다. 관세 부과를 적절한 권한 행사로 본 응답과 과도한 권한 행사로 본 응답이 거의 비슷하게 나타났다. 생활비를 낮출 수 있을 것이라는 신뢰에 대해서는 31%만이 "매우 신뢰한다"고 답했고, 29%는 "어느 정도 신뢰한다"고 응답한 반면 40%는 "전혀 신뢰하지 않는다"고 밝혔다.

연설 직후 62%는 트럼프 대통령의 경제 정책과 이민 정책이 미국을 올바른 방향으로 이끌 것이라고 답했다. 경제 정책에 대한 평가는 지난해와 동일했지만, 이민 정책에 대한 평가는 1기 재임 시절보다 다소 낮은 수준으로 집계됐다.

다만 CNN은 국정연설이 대통령 지지율에 큰 변화를 가져오는 경우는 드물다고 지적했다. 최근 수년간 연례 국정연설이 광범위한 대중의 대통령 지지도에 유의미한 변화를 일으킨 사례는 거의 없었다는 설명이다.

이번 조사는 연설을 시청했다고 답한 미국 성인 482명을 대상으로 문자메시지 방식으로 진행됐다. 응답자는 SSRS 전국 대표 패널을 통해 모집됐으며, 표본오차는 ±5.5%p다.







