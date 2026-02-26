KG에코솔루션, 울산 바이오선박유 공장 준공..."2028년 매출 3000억원 목표"

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 친환경 에너지 선도기업 KG에코솔루션(대표 박생근)은 서울 종로구 세종문화회관에서 지난 25일 오찬 및 간담회를 개최하고 2026년 경영 전략과 중장기 비전을 발표했다고 26일 밝혔다.
박생근 대표는 "2026년은 내수 중심 사업 구조에서 글로벌 수출 중심 구조로 전환하는 전략적 변곡점"이라며 "외형적인 양적 성장과 더불어 구조적인 수익성 확보를 동시에 이뤄내는 것이 핵심"이라고 강조했다.
올해 3월 준공 예정인 울산공장은 글로벌 바이오선박유(BMF) 확장의 핵심 거점이다. 2026년부터 EU ETS(유럽 탄소배출권거래제)가 해운업에 100% 적용되면서 해운사의 친환경 대체연료 수요가 구조적으로 확대될 전망이다.
KG에코솔루션은 고가의 정제 원료를 혼합하는 기존 방식에서 벗어나, 저가·고산가 미정제 원료를 200℃ 이상 고온 탈산 공정으로 직접 정제하는 구조를 확립했다. 이 같은 '업사이클링 생산 구조'를 통해 원료 선택 폭을 넓히고 고가 원료 의존도를 낮춰 독보적인 구조적 마진을 확보했다.
국내 발전용 바이오중유 시장에서 2025년 11월 기준 누적 6만 KL 공급으로 시장 점유율 1위를 기록하며 안정적인 캐시카우를 굳히고 있다. 온실가스 85% 저감 효과와 기존 발전소 설비 개조가 필요 없는 'No CAPEX(자본적 지출)' 경제성이 주요 경쟁력이다.
올해 단기 목표로 매출 1875억원, 중장기적으로는 'Vision 2030'을 통해 2028년 3000억 원, 2030년 7000억원의 매출을 달성하며 글로벌 친환경 에너지 플랫폼 기업으로 도약할 계획이다.
박 대표는 "KG에코솔루션은 단순 바이오연료 제조사가 아닌 원료 확보부터 생산·판매까지 통합 경쟁력을 갖춘 기업"이라며 "2026년을 글로벌 도약의 원년으로 삼아 시장을 확고히 선도해 나가겠다"고 강조했다.
