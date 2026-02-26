[UCL] '이강인 21분 활약' PSG, 모나코와 2-2…합계 5-4로 16강행

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인은 후반 교체 출전해 21분간 활약했다. 파리 생제르맹 FC(PSG)은 수적 우위를 등에 업고 힘겹게 16강 진출에 성공했다.
PSG는 26일 오전 5시(한국시간) 프랑스 파리 파르크 데 프랭스에서 열린 2025-2026시즌 UEFA 챔피언스리그 16강 플레이오프(PO) 2차전에서 AS 모나코 FC와 2-2로 비겼다. 1차전 3-2 승리를 더해 합계 5-4로 16강에 올랐다.
홈팀 PSG는 경기 내내 점유율에서 앞섰지만 1차전에 이어 2차전에서도 선제골은 모나코의 몫이었다. 전반 45분 마그네스 아클리우슈에게 실점하며 합계 스코어 동점을 허용했다. 전반 막판 바르콜라의 슈팅이 크로스바를 강타하는 등 PSG는 결정력에서 아쉬움을 남겼다.
경기는 후반 13분 요동쳤다. 모나코의 미드필더 마마두 쿨리발리가 3분 사이 두 장의 경고를 받으며 퇴장당했다. PSG는 이 틈을 놓치지 않았다. 후반 15분 세트피스 상황에서 짧게 연결한 뒤 두에가 측면을 파고들어 컷백을 보냈고, 바르콜라가 살짝 흘렸다. 마르퀴뇨스가 문전으로 쇄도하며 골망을 갈랐다.
흐름이 뒤집혔다. 후반 21분 하키미가 중거리 슛을 시도했고, 골키퍼 쾬이 막아냈다. 흐른 공을 흐비차 크바라츠헬리아가 다시 차 넣으며 스코어는 2-1이 됐다. 상승세 속에 이강인이 호출됐다. 후반 24분 바르콜라 대신 투입돼 오른쪽 하프스페이스와 2선을 오가며 공을 받았다. 들어가자마자 왼발 중거리 슛을 시도했지만 수비 몸에 맞고 굴절됐다.
두에의 결정적인 왼발 슛은 골키퍼 정면으로 향했다. 루이스 엔리케 감독은 멘데스를 빼고 뤼카 에르난데스를 투입했다. 이어 두에와 자이르 에메리를 내리고 드로 페르난데스, 곤살루 하무스를 넣으며 '승리 굳히기'에 들어갔다. 그러나 후반 추가시간 PSG 수비가 공을 제대로 걷어내지 못했고, 요르단 테제에게 동점골을 허용하며 승리를 놓쳤다.
이강인은 이날 공격 포인트를 기록하지는 못했다. 간결한 패스로 네베스, 비티냐와 삼각 구도를 형성해 측면 공격 기회를 만들었다. 90%대 중반의 패스 성공률로 경기 리듬을 조율했다. 이강인은 벤치에서 경기를 시작했다. 유럽 클럽대항전 무대의 중요한 승부마다 교체 카드로 활용되는 점은 아쉬움으로 남는다.
