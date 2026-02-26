부산시, 원전기업 경쟁력 강화 통합설명회…원자력산업 경쟁력 강화

SMR 착공식 및 INEX 2026 행사 예고
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 26일 부산시의회 대회의실에서 '2026년 부산시 원전기업 지원사업 통합설명회'를 개최한다고 밝혔다.
이번 설명회는 지역 원전기업을 대상으로 시와 관련 기관이 추진 중인 사업을 종합 안내하고 산업계 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.
설명회에는 한국기계연구원 동남권기계연구본부, 한국생산기술연구원 동남기술실용화본부, 부산테크노파크, 벡스코, 부산시교육청 등 5개 기관이 참여한다.
한국기계연구원은 원전기업 품질인증을 지원하는 '원전부품설비 통합인증 지원사업'과 소형모듈원자로(SMR) 산업기반 구축을 위한 'SMR 보조기기 제작지원센터 구축사업'을 소개한다. 한국생산기술연구원은 '원전기자재 중소기업 지원사업'과 '전문연구기관지원사업'을 통해 시제품 제작 및 기술자문을 지원하는 내용을 설명한다.
부산테크노파크는 '에너지특화기업 사업화 지원사업'과 산학연 협력체계를 통해 지역 원자력 인재를 양성하는 '에너지기술 공유대학 사업'을 안내하며, 부산시교육청은 직업계고-대학-기업 연계를 통한 '직업교육 혁신지구 지원사업'을 소개할 예정이다.
시는 이번 설명회에서 향후 주요 원자력산업 행사를 함께 알릴 계획이다. 3월 9일 강서구 미음산단에서는 'SMR 보조기기 제작지원센터 착공식'이 열리고, 4월 22~24일에는 벡스코에서 '2026 부산국제원자력산업전(INEX 2026)'이 개최된다.
김기환 시민안전실장은 "에너지 안보와 인공지능(AI) 데이터센터 확산 등으로 전력 수요가 늘어나는 가운데 원자력의 중요성이 커지고 있다"며 "이번 설명회를 통해 지역 원전기업의 역량을 강화하고 산업 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com