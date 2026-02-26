三星Galaxy S26系列发布：NPU性能大增39% 隐私显示屏首度亮相

纽斯频通讯社旧金山2月26日电 韩国三星电子发布的全新旗舰智能手机Galaxy S26系列不仅性能得到显著提升，更是将人工智能（AI）运算能力提升至新高度。

以Ultra为准，神经网络处理单元（NPU）性能相比前代提升39%，中央处理器（CPU）和图形处理单元（GPU）也分别最高提升19%和24%。此外，还搭载2亿像素摄像头和移动设备首创的"隐私显示屏"，全面加强硬件竞争力。

三星电子当地时间25日在美国旧金山举行的"Galaxy Unpacked 2026"活动上公开Galaxy S26系列。【图片=纽斯频通讯社】

三星电子当地时间25日在美国旧金山举行的"Galaxy Unpacked 2026"活动上公开Galaxy S26系列，其核心可概括为基于Exynos 2600的性能结构重整、专业级相机体验、基于Agentic AI的执行结构和强大的隐私保护与安全功能。

该系列最引人瞩目的变化是应用于Plus和基础型号的"Exynos 2600"。其焦点不仅是性能提升，更侧重结构性优化。

Exynos 2600采用了新的散热结构，减少高负荷AI运算或长时间游戏运行时，因过热导致的性能下降。Ultra型号则采用可大面积散热的巨型均热板，散热性能比以往提高20%以上，从封装层面有效补强了Exynos长期被诟病的发热问题。

在Ultra型号上，NPU性能相比前代提升39%，更准确、快速地执行图像生成、视频修复、语音识别等AI功能。CPU和GPU也分别提升最高19%和24%。

在相机方面，保留了2亿像素广角和5000万像素长焦摄像头的同时，重新设计了镜头结构并扩大光圈。广角亮度最高提升47%，长焦亮度最高提升37%，即使在暗光环境下也能拍摄更清晰的照片。

"夜拍视频"功能得以改进，可在拍摄过程中先识别并减少噪点。这是增强型处理器与扩大光圈相结合的结果。

Galaxy系列首次应用的"APV"专业视频编解码器，旨在即使反复编辑也能最小化画质损失。该技术瞄准的是满足将智能手机用作视频制作工具的消费者需求。

"照片助手"功能得到改进，只需输入文本即可生成和修改图像。用户可在相册中直接访问，通过语音或文字进行所需编辑。"创意工作室"则基于模板帮助用户创作内容。"音频擦除"功能扩大了对优兔（YouTube）、奈非（Netflix）、Instagram等第三方应用的支持范围。

Galaxy S26的AI已进化为能理解用户屏幕和上下文，进而提供所需信息结构。"Now Nudge"通过分析屏幕内容，提供相关信息并建议必要操作。"Now Brief"则综合日程及多种活动信息，提供个性化通知。

此外，将Gemini、Perplexity等多个AI智能体整合至终端，在操作系统层面实现AI，也是其特点之一。

Ultra型号应用了移动设备首创的"隐私显示屏"。通过以像素为单位控制光线扩散，最大限度地减少从前后左右方向对屏幕内容的窥视。用户可选择普通模式或隐私模式，也可设置在输入PIN码或运行金融应用时自动启用。这种软硬件结合的结构，与现有基于软件的视野限制功能形成差异化。

另外，顶配机型S26 Ultra起售价与去年S25系列持平，S26与S26 +较前代S25系列涨价100美元：Galaxy S26 899美元起售；Galaxy S26+ 1099美元起售；Galaxy S26 Ultra 1299美元起售。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社